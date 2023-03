Ya están autorizadas las obras para llevar agua tratada a la Presa del Palote

Se invertirán aproximadamente 338 millones de pesos para llevar agua tratada a la Presa del Palote, esto para aprovechar este recurso natural y evitar la sequía de la misma.

Enrique de Haro, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), señaló que derivado de la no llegada del Zapotillo, Sapal se dio a la tarea de buscar alternativas para evitar la falta del vital líquido.

“Entendemos que el gobernador está haciendo lo propio para traer agua, pero bueno pues es un proceso que se tarda porque estamos hablando de otros municipios y obras mayores, entonces a la tarea que nos dimos en Sapal, ¿qué podemos hacer hoy con el agua que estamos ya tratando?, que es el agua de reúso, y para eso firmamos este convenio con las universidades en Estados Unidos y estamos en charlas con la Conagua para el tema de que nos permitan tener una descarga, que pretendemos meter más agua de la que ya estamos usando desestresar el acuífero, obviamente es un tema que va empezando”, mencionó.

Así mismo destacó que el consejo ya autorizó las obras, donde se invertirán aproximadamente 338 millones de pesos para llevar agua hasta la Presa del Palote.

“Nosotros pretendemos que todo esto se dé en un año, digo si vemos bien 338 millones, por los días que quedan, es como de un millón de pesos diarios. La obra vendrá desde el tanque las Amalias ya empezamos, hasta la Presa del Palote, son varios kilómetros más de casi 30, en 24 pulgadas de diámetro, 3 tanques, diferentes rebombeos, son 10 etapas las que tenemos; pretendemos el siguiente año ya ingresar agua de reúso”, agregó.

Reconoció que con esta alternativa se buscará desestresar la zona y al mismo tiempo Sapal se prepara para el tema de sequía en la ciudad del que tanto se habla, para hacer frente a este tipo de problemas y eventos.

“La obra la vamos a entregar en el río o arroyo de la Patiña a partir de ahí sufre filtración y sufre evaporación, cuánta de esa agua va a llegar directamente a la presa, pero ya empezamos, estamos reutilizando y yo creo que sí vamos a mitigar mucho este tema”, dijo Enrique de Haro.

“Es agua tratada pero cuando se mezcle con la presa el agua de esta es sucia para lo que ya tenemos, pero lo que extraemos de la presa lo potabilizamos, lo que nunca se ha hecho en México es hacerlo directo, por eso nos piden que lo metamos a un cuerpo y después de muchos análisis tenemos que demostrar que el agua es apta y que tenga filtros”, explicó.

También reconoció que actualmente los clientes que se tienen para el tema de riego de áreas verdes o de agua tratada son pocos ya que en su mayoría se trata de clubs privados o de zonas y fraccionamientos con grandes áreas verdes.

“Hay varios que nos están comprando, pero no es suficiente para todo el tema que tenemos, hago igual un llamado a no regar áreas verdes con agua potable, esto va a ser fundamental, al no regar áreas verdes vamos a tener jardines y pastos secos, si, pero es necesario, se van a reponer cuando vengan las lluvias”, finalizó.