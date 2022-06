Vuelven paros técnicos al sector automotriz por falta de chips

Los paros técnicos en el sector automotriz volverán, debido a la falta de microprocesadores, pues en los países en donde son producidos estos chips las restricciones derivadas por la pandemia de Covid-19 fueron incrementadas, al grado de que las empresas fabricantes no están laborando.

Alejandro Rangel, secretario general del Sitimm.

En entrevista, Alejandro Rangel Segovia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica (Sitimm), confirmó que a partir de la próxima semana, por lo menos 14 empresas del ramo automotriz de Guanajuato estarían realizando paros técnicos por alrededor de cinco días, pues no habrá producción a causa de que los microprocesadores no llegaron al país por las restricciones impuestas en los países asiáticos en donde son fabricados y donde hubo un repunte de contagios de Covid-19 que obligó en muchos de éstos a un confinamiento obligatorio.

“Ahora mismo se recrudeció mucho el tema de los microprocesadores, porque justo en el país en donde se producen se recrudeció la pandemia y tienen ahora medidas muy severas de no trabajar, entonces por ahí van a tener noticias en breve de lamentables paros otra vez por días en varias empresas”, adelantó Alejandro Rangel.





Las empresas del sector automotriz volverían a parar la próxima semana.

Los microprocesadores son fabricados en países como Corea del Sur, China, Malasia, Filipinas, China, Singapur y Tailandia y por ejemplo en los dos primeros hubo estrictas medidas, como el encierro, incluso para los sectores productivos.

“La noticia reciente que tuvimos son unas 14 (empresas las que pararían labores en Guanajuato) y sería la próxima semana, con una duración de cinco días”, dijo el líder del Sitimm.

Y es que las propias empresas han comunicado a los sindicatos sobre estos paros que realizarán, para ver la manera en que llegarán a acuerdos, aunque a decir de Alejandro Rangel, la propuesta es que las empresas logren contener al máximo esta situación y no reduzcan los salarios; sin embargo, si se considera una reducción, que ésta no sea menor a 70% del sueldo que perciben los trabajadores.

La falta de microchips sigue siendo un problema.

“Las empresas tienen que aguantar, saben que esto es pasajero, aunque se haya alargado tanto, pero una vez que salgan o en los periodos en donde sí está habiendo producción, van a necesitar a la gente, por eso estamos tratando de concientizarles que ha sido ya un asunto de muy largo plazo, que no permite que ante un paro técnico por estas razones válidas se les dé menos de 70% del salario a los trabajadores, si no, ya no los tienen de vuelta y los van a necesitar”.

El Sitimm tiene representación en más de 150 empresas de estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Jalisco. Dos de las más importantes son Honda y Toyota, aunque oficialmente estas empresas no han dicho que vayan a ser las que realice paros, en 2021 ambas empresas realizaron paros técnicos en marzo y julio precisamente por la falta de semiconductores.

En Guanajuato hay, además, otras armadoras como Mazda, General Motors, Hino, las cuales también en 2021 tuvieron paros técnicos a causa de la escasez de semiconductores.





Difícil crear empresa de chips en Guanajuato

Alejandro Rangel Segovia dijo que no hay de otra más que esperar a que los países fabricantes de los microcomponentes retomen actividades, pues aunque se había pensado como una posibilidad la de construir una fábrica en Guanajuato para no depender de las situaciones que acontecen en Asia, la situación es más compleja de lo que pareciera.

“Hemos escuchado versiones muy optimistas, yo llegué a sumarme a esas, de que era una gran oportunidad para Guanajuato (construir una fábrica de chips); sin embargo, si ahora mismo se comenzara un plan serio en esa ruta, tendríamos la posibilidad, si es que fructifica, de estar produciendo microprocesadores en 10 o 15 años.

“Hay muchos elementos técnicos, científicos, estratégicos, de uso de agua, procesamiento de químicos, por eso es que están en los países en donde hay un excedente de agua, donde la normativa ecológica es más estricta, entonces es un escenario difícil de alcanzar a concretar en Guanajuato”.

Los semiconductores son elementos que tienen las propiedades para conducir electricidad y son parte fundamental para la fabricación de vehículos, sobre todo para la funcionalidad de éstos en el aspecto eléctrico.