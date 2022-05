Votarán en contra de Guardia Nacional; descartan un golpe de estado con la militarización

León Gto.- “Desde ahorita adelantó, el PAN va a votar en contra de la guardia nacional militar”, así lo aseguró el senador de la república Damián Zepeda, durante la rueda de prensa del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato.

Luego que especialistas advirtieran que este proceso de militarización es una especie de preparación rumbo al 2024, esto para que en caso de que no se pueda mantener en el poder el obradorismo, se intente un golpe de estado similar al realizado en Perú en 1992, conocido también como “Fujimorazo”; el senador durante la atención a medios de comunicación, aseguró que este tema no funcionó antes y no funcionará ahora.

“En tanto tengamos un INE autónomo independiente va a haber elecciones y se van a contar los votos, por eso es la importancia de defender, a toda costa, la autonomía y la independencia del órgano electoral. Hoy en México sin duda alguna hay violaciones, hay intervención del gobierno, hay amenazas de quitar programas sociales, lo cual es una mentira por qué es un derecho constitucional”, indicó Damián Zepeda.

Aunque mencionó que la militarización es preocupante, confía en que no se llegue a un golpe de estado, ya que lo acredita a que cada día se está entregando más poder a las fuerzas armadas.

“Como cada día están entregando más poder a las fuerzas armadas, que tienen todo nuestro respeto, pero que tienen una función principal que es cuidar la soberanía del país, cuidarnos en casos de guerra, cuidarnos en caso de desastres naturales, pero no llevar a cabo la seguridad pública”, explicó.

El senador señaló que en el mundo no hay ejemplos de que se haya batido la seguridad pública con la militarización, ya que estos últimos deben ayudar subsidiariamente, temporalmente, en tanto podamos fortalecer las capacidades de distribucionales de nuestros cuerpos policiacos y civiles.

Agregó que siempre deben tener una ruta de salida, complementario y supervisado por fuerzas civiles o subordinados a fuerzas civiles, ya que el militar está capacitado para el combate.

“Por eso cuando participan normalmente hay mayores tasas de muertes, mayor opacidad, en fin, por qué su perfil es otro. Hoy que tienen las fuerzas armadas: un permiso temporal de hasta 5 años, para ayudar a consolidar la guardia civil nacional, el problema es que más del 90% de la Guardia Nacional, que debió haber sido civil, es militar; hay más de 100 mil elementos encargados de la seguridad pública hoy en México”, señaló.

“hay más de 120 mil homicidios, entonces ahí no hay una liga de solución directa, que se muestre con la participación de las fuerzas armadas y el bajar los homicidios en el país. Y eso sin meterme al tema de que los principales delitos ni siquiera es el homicidio en el país, es el que más daño nos hace, es el que mete terror. Pero hay alrededor de 30 mil homicidios al año y hay millones de delitos al año”, dijo el senador de la república.