A pesar de la oferta laboral, estudiantes son los menos contratados en las empresas

León Gto.- Estudiantes de preparatoria y universidad aseguran que la oferta laboral en el municipio es mucha, sin embargo son pocos los lugares donde son contratados, esto debido a la falta de flexibilidad en los horarios y la carga de trabajo por no tener experiencia previa, además de lo lejanos que se encuentran.

A pesar que en días pasados en exclusiva a Organización Editorial Mexicana, Ramón Alfaro, quien se encuentra en sus últimos días como titular de la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral, aseguró que las vacantes laborales en el estado son superadas por los buscadores de empleo.

Los jóvenes leoneses mencionan que les es complicado conseguir el trabajo ideal para llevarlo a la par con sus estudios, pues estos coinciden en que aún hay muchos lugares donde no se les contrata por el simple hecho de estar estudiando o por la falta de disponibilidad de horarios.

Katia Cristina Farías, quien estudia el cuarto semestre del bachillerato general, menciona que comienza a buscar trabajo a partir de vacaciones, ya que esto le permite no abandonar sus estudios.

“Fue en la feria en el festival de las Naciones dónde tuve una oportunidad más ‘formal’ pero fue meramente por qué era un negocio del que yo era clienta antes, después en otro lugar me contrataron pero no me iba bien con el salario realmente, me afectaba bastante para la escuela y al final termine con experiencias de acoso ahí mismo”, relató Katia.

Por otra parte, Josué Olmedo quien estudia en la Universidad de Guanajuato, explicó que debido a que necesita cubrir algunas necesidades ha optado por estudiar y trabajar, sin embargo su experiencia laboral no ha sido la mejor, ya que menciona que pierde mucho tiempo en el traslado al trabajo.

“La verdad es que hay oferta para todo, pero para jóvenes casi no, contratan más de 18 años para adelante y en tiempo completo, también los horarios son muy extendidos, no hay tiempo para hacer otras cosas de la escuela, entonces está más complicado, yo pediría que los trabajos fueran de medio tiempo, que podría llegar saliendo de la escuela directamente”, comentó Axel Hernández, estudiante de bachillerato.

En la Dirección General de Economía de León a través de la dirección de Capacitación y Empleo, constantemente realizan la publicación de dos listas de vacantes con las ofertas laborales para los leoneses.

De acuerdo a la lista actualizada con fecha del 27 de mayo del 2022, misma que se encuentra separada por escolaridad, se publicaron 134 vacantes de secundaria, 29 de primaria y 38 para las personas con conocimiento básico de lectura y redacción.

Así como 23 de escolaridad técnica, 13 de T.S.U.,95 de preparatoria, 1 de maestría, 58 de licenciatura y 6 para las personas con carrera trunca.

Sin embargo, los buscadores de empleos aseguran que debido a la falta de facilidades con que las empresas cuentan para los estudiantes, estos últimos han optado por capacitarse para tener un trabajo propio y así generar sus propios ingresos mientras estudian.

“Mi trabajo ideal es como el que tengo actualmente, yo trabajo arreglando hasta cierto nivel computadoras, más que nada software y todo eso, yo puedo administrar mis propios tiempos, es un trabajo en casa, es mucho más cómodo por qué no tengo que estar en un lugar en cierto horario”, comentó Mariana López.