Visibiliza su caso y exige no lastimen a más animales

León Gto.- Asociaciones civiles ayudaron a través de las redes sociales a visibilizar el maltrato que un canino sufrió dentro de una escuela de entrenamiento ubicada en la ciudad de León.

De acuerdo con las diversas publicaciones que circulan en Facebook e Instagram, la dueña del canino aún no ha presentado ninguna denuncia formal por el hecho, sin embargo, será en los próximos días en que esto se realice.

La dueña llamada Lourdes Vargas Moreno, dio a conocer a través de una publicación en Facebook que su mascota de nombre "Pantera" fue llevado a una escuela de adiestramiento canino, debido a que se orinaba en todos lados.

"Pantera es un cachorro que nació de una perrita que rescate, un torbellino. Su único problema es qué orinaba donde quiera. Creyendo que si lo llevaba a una escuela para entrenamiento esto mejoraría. Estoy arrepentida y con un sentimiento de culpa que no puedo con el", explicaba Lourdes en la publicación.

"Entregue a un perrito juguetón, incansable y me devolvieron un despojo de perro. Me hablan para avisarme que hubo un problemita con el perrito, voy a verlo y está todo lastimado. Me dicen que tiene dos dias qué pasó, y ya trae hasta costras en sus lesiones", se leeía en la publicación.

Ella, a través del texto explicaba que las lesiones con las que fue entregado "Pantera" son quemaduras por fricción.

"Según el entrenador 'por accidente lo arrastró 2 cuadras'. Y no conformes con eso, lo tuvieron casi una semana sufriendo de sus lesiones".

Mencionó que decidió llevar a su juguetona mascota a esta escuela de entrenamiento llamada "Seducan", ya que era una se las más recomendadas, pero luego de esta amarga y lamentablemente experiencia, Lourdes Vargas ahora advierte a los dueños de otras mascotas sobre el trato que se tiene de reo de la reconocida empresa.

Lourdes Vargas gasto 6 mil 934 pesos en la hospitalización de "Pantera", cantidad que posteriormente fue cobrada a la clínica, teniendo como respuesta un comentario por mensaje en el que se leía: "Lourdes me comenta mi superior, que ese veterinario ya no está con nosotros. Seducan cuenta con su veterinario profesional y calificado que atiende a nuestros perritos".