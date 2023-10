Vigilará municipio de León que no se excedan en la venta de boletos para el concierto de Luis Miguel

León, Gto.- Los organizadores del concierto del cantante Luis Miguel que se llevará a cabo en León solicitaron al municipio la solicitud para poder vender alrededor de 9 mil 400 boletos.

Sin embargo, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que si el organizador se excede en la venta de boletos se le aplicará la ley y se multará, “si hay un exceso habrá consecuencias”, aseguró.

Local Concierto de Luis Miguel podría ser cancelado en León

“Es bien claro, tienen que cumplir con la ley y en eso estamos, lo único que también hemos venido diciendo es que somos facilitadores, no hemos sido una piedra, pero con cumplimiento de la ley. Si por algo el particular se excediera habrá consecuencias y no se va a permitir, nosotros tendremos un tope de acuerdo a los permisos”, dijo.

Esto luego de que la otra semana se dio a conocer que el gobierno municipal otorgó más días a los organizadores para que reuniera los requisitos correspondientes y finalmente poder dar el permiso.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Prevención, Protección Ciudadana, Mario Bravo Arrona, dijo que tanto la dirección de Fiscalización como Protección Civil se encuentra analizando la petición de los organizadores de permitir un aforo de 9 mil 400 personas ya que no se puede poner en riesgo a los asistentes.

“El permiso como tal y como lo dice el Ayuntamiento son 9 mil 400 alrededor de asistentes a ese concierto, lo demás no se pudo autorizar porque no está en el tema de la autorización, si son más de ese número no se va a poder autorizar ese concierto".

“El tema lo trae Protección Civil para ver el lugar porque es es un espacio para beisbol, no para conciertos, se está trabajando ahorita para poder trabajar en coordinación con los organizadores”, comentó.

Local Analizará municipio omisiones de organizadores del concierto de Luis Miguel

La nueva fecha para la entrega de la documentación será el 21 de noviembre y por ahora las autoridades municipales siguen evaluando las instalaciones del estadio Domingo Santana, lugar sede de la presentación.