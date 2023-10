Analizará municipio omisiones de organizadores del concierto de Luis Miguel

León, Gto.- El municipio de León analizará las omisiones que se han presentado ante la organización del concierto del cantante Luis Miguel y de ser necesario sancionarán a quien resulten responsables, dijo la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos.

Esto luego de que se dio a conocer que la empresa organizadora “Pars Productions” fue multada por más de 20 mil 600 pesos por vender boletos para el concierto sin permiso y que Bravos de León S.A. De. C.V. no siguió un proceso adecuado tras ser el lugar sede para la presentación.

“Mas bien lo que se tiene que revisar es quién no ha cumplido y si es el organizador también hay responsabilidades para los organizadores y para quien no cumpla con la ley, para quien no cumpla con la ley obviamente hay sanciones ¿Quién es? En su momento se podrá revisar”, dijo.

Comentó que será en los próximos días cuando se reúnan los diferentes grupos implicados para analizar la situación y aunque aseguró que están en la mejor disposición, no quitó el dedo del renglón de que tienen que cumplir con la ley.

“Vamos a tener una reunión en próximos días para poder hacer un análisis muy, muy puntual con todos para ver dónde estamos parados para ver qué sí se puede y qué no se puede, pero estamos en la mejor disposición, sabemos que hay temas de aquí, pero está el estado de derechos y que se lleve de manera adecuada con todos los requisitos que establece la ley”, agregó.

Destacó que este proyecto empezó mal y hasta el momento siguen en la misma sintonía, sin embargo rescató que el municipio apoyará como lo hace con otros eventos.

“Nosotros lo que estamos tratando es de poner orden y ustedes saben cómo inició este proceso, para nadie es nuevo, creo que se empezó mal desde un origen, sin embargo lo que siempre hemos dicho es que queremos que cada vez haya más eventos, pero que sean de calidad y con orden, nosotros estamos tratando de apoyar, dándoles toda las facilidades, pero sin embargo eso no implica que no cumplan con la ley”, añadió.