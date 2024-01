Velas y jabones artesanales son un éxito en la Feria de León

León, Gto.- Las velas, jabones y productos de belleza nacieron desde el corazón de Marina, su productora, y es que comenzó a especializarse en esta línea para poder ofrecer lo mejor y con Marca GTO su negocio comenzó a impulsarse.

Local ¡Wow, que bonitos son los algodones de azúcar!

Marina de la Luz Hernández Hernádez, es contadora pública y emprendedora de la línea de jabón, velas y accesorios. Está ubicada en la Sala C3 casi al fondo, pero su stand huele tan rico debido a sus productos.

“Inicié estando en el colegio de contadores, estaba como socia y me regalaron un kit donde venían jabones artesanales, en ese tiempo no eran tan comerciales como ahora y empecé a usarlos, me gustaron tanto que contacté directamente a una persona de León, luego me enseñó a hacerlos y me dejó el negocio”, comentó.

Marina, ha estado estudiando y continúa estando en contacto con personas del extranjero para hacer figuras, y de allá se trae tendencia porque busca la innovación así como perfeccionar cada desodorante, jabón, velas y todo lo trae.

En cuanto a velas, están decoradas con conchitas y todo lo referente al mar, cuenta con un olor agradable que podría perfumar una habitación y quedarse su arma impregnada todo el día.





PRODUCTO ESTRELLA

Los productos artesanales son muy bien recibidos por los visitantes de la Feria Estatal de León, de los cuales destaca el jabón para quitar el exceso de grasa como pieles jóvenes, maduras, así como jabones naturales como el de bicarbonato y carbonato activado que son un éxito y cuestan 60 pesos.

Local Estatua viviente: detrás del Charro Negro está Uriack Zenteno

El jabón de café que ayuda a exfoliar y abona a disminuir la celulitis, en cosmética tiene los exfoliantes de lavanda como de café, te cuesta 100 pesos, desmaquillante aceite y tónico micelar mientras tanto, el desodorante de piedra lumbre es un éxito porque también es de lo más consumido, tanto sólido como líquido para pies y axilas, el líquido para axilas.