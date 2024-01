“Que la fuerza te acompañe”. Visita el museo de Star Wars

León, Gto.- Disfruta de una Aventura Mágica y Épica a través del tiempo con una exhibición conformada por una colección de piezas con figuras de tamaño real, naves y coleccionables desde el Episodio I hasta el Episodio IX, series animadas y el Universo Expandido (Star Wars Legends). La entrada no tiene costo

Ángel Román, llegó a la Feria Estatal de León sólo para conocer “Una Aventura Mágica y Épica”. llegó caracterizado de su personaje favorito y dijo tener la mayor colección de objetos y vestidos.

“No me gustaba Star Wars, lo tenía como una lista negra de lo que me iba aburrir, de hecho solo lo conocía por una película animada que se llamaba The Clone Wars y hace como dos años decidí ver todas las películas y desde ahí me empezó a gustar todo”, dijo.

QUÉ PUEDES CONOCER

Ubicado en la planta baja de restaurantes y bares entrando por la puerta principal que da al bulevar Adolfo López Mateos, se encuentra el museo.

Puedes tomarte fotos cerca de las estatuas hiper realistas en tamaño real, modelos y props basados en los seis episodios originales de la saga, además, puedes ver las réplicas de las naves que están increíbles y una colección de objetos como los cascos que te dejarán impactado.

MICKEY MOUSE

Mickey Mouse, el personaje que desde 1928 tuvo su debut cinematográfico en el primer cortometraje con sonido sincronizado “Barco de vapor Willie” también cuenta con su museo en el recinto Ferial a un costado del de Star Wars.

En cada espacio encontrarás una breve reseña de los momentos especial del ratón más famoso del mundo, así como pantalla donde puedes observar sus caricaturas.

REGLAS GENERALES

● No se puede ingresar con alimentos y bebidas

● Respetar en todo momento las instrucciones del personal de staff y seguridad

● Mantener distancia y evitar tocar las figuras exhibidas durante el recorrido

● No existe restricción de edad para ingresar a la exhibición

HORARIOS:

Los horarios y días de exhibición son de martes a domingo de 12 horas a 21:00 horas.

Es una duración de 30 minutos aproximadamente por grupo con un aforo de 100 personas.