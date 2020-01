Vecinos de Santo Domingo, piden seguridad en Vía Directa en tu colonia

León, Guanajuato; 22 de Enero del 2020.- Vecinos de Santo Domingo, pidieron más rondines de elementos de Policía y presencia en “Vía Directa en tu colonia”, denunciando a diario son víctima de los ladrones de la zona.

Los robos a transeúnte, casa habitación, vehículos, autopartes y comercios que conforman esta colonia, son tema de diario para los habitantes que están con temor de caminar y ser el blanco de los amantes de lo ajeno.

Y es que ya ni los espacios públicos dónde hace unos años comentan los vecinos se podía estar en familia y no lo que se han vuelto ahora, un nido de drogadictos y vándalos.

Como es el caso del área de recreo y donación ubicado sobre avenida Río Mayo esquina con Fray Valencia, donde ya los vecinos a cierta hora no pueden hacer uso de los aparatos, pues es punto de reunión de “drogos” y chavos problemáticos.

La seguridad es muy importante y sobre todo en este parque y en la colonia tenemos muchos problemas con robos a casa, coches y asaltos de diario

María Lourdes vecina de Santo Domingo.





Ahorita en la mañana (ayer), a una vecina le abrieron su portón y le robaron; fueron dos señores de la tercera edad; yo diario o cada tercer día me entero o sabemos de robos aquí en Santo Domingo

Juana Olmos, vecina de avenida Río Mayo.





Al parque ya ni podemos venir, hay un montón de chavos drogandose, no hay mantenimiento, no tiene luz, ya no puede salir uno de su casa está ya muy crítica la situación

Laura Romero, habitante afectada.





Pues aprovechamos el espacio que trae presidencia (vía directa) y de una vez reclamamos más rondines y que haya elementos de policía, ya no podemos con los asaltos y robos a las casas y carros, son todos los días y a todas horas

Martha vecina de la colonia.