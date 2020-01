Prueban software de reconocimiento facial en la Feria de León

Un nuevo software que detecta el reconocimiento facial de presuntos delincuentes, está instalado en la Feria de León 2020, como prueba piloto, y lo podría adquirir próximamente el Municipio de León.

Víctor Aguirre, director del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de León (C4), dijo que se trata de un proyecto viable por su practicidad, pues no requiere de cámaras especiales y no se le tiene que mover o configurar algo como a otros programas.

La detección de los rostros es en tiempo real, pues la base de datos de las autoridades locales está conectada a dicho sistema y desde el primer momento comenzó a arrojar información.

Esto aplica a personas reincidentes, es decir, que hayan sido previamente detenidos por la Policía a quienes ya se les capturó tanto su imagen del rostro como sus datos personales.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local León se convertirá en una ciudad inteligente

El proveedor es una empresa israelí y estará a prueba hasta el último día de la feria.

Estamos evaluando la viabilidad, estamos viendo que tanto necesitamos y ver que tan efectivo es.

Sin embargo, dijo que todavía no llegan al tema de los costos, por lo que aún no define si lo van o no a adquirir.

En cuanto a la detección de personas con alguna orden de aprehensión, comento que sería necesario que la base de datos de la Fiscalía General del Estado esté conectada al sistema, pero que no descartan la posibilidad.