Ve Concamin difícil aumento de salarios en 2022

Empresarios de León consideran que será complicado un incremento del 20 por ciento en el salario de trabajadores mexicanos, pese a que fue una propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nacional, que incluso reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia mañanera desde Irapuato, en Guanajuato, comentó Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) Bajío.

“Qué bueno que reconozca eso, que está viendo que no todo está en contra de lo que él propone, hay muchas cosas que como iniciativa privada estamos proponiendo para que nuestro país esté mejor, ahora del 20 por ciento yo no sé qué tan factible sea, yo creo que algunas industrias podrán, algunas no, pero es cuestión de sentarnos, platicarlo y ver por dónde sí se puede”, expresó para El Sol de León.

Durante la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como positiva la propuesta de la Coparmex de aumentar en un 20 por ciento el salario mínimo para 2022, incluso la señaló como “una buena noticia” que ahora sea la Iniciativa Privada quien proponga aumento al salario mínimo para 2022, pues dijo que en 36 años del período neoliberal no había sucedido eso.

López Obrador explicó que desde 2018, cuando inició su gobierno, a 2021, el salario mínimo en el país aumentó en un 42 por ciento, por lo que la propuesta que presentó José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, es positiva porque se propondrá incrementar el salario un 20%, si se considera que el aumento a la inflación se calcula de 7 por ciento a 8 por ciento, por lo cual la propuesta iría en ese sentido.

Respecto a los compromisos que hizo el presidente de la República para Guanajuato, de concretar una alternativa para dotar de agua a León, así como la coordinación en materia de seguridad con el estado, el presidente de Concamin dijo que estarán dando seguimiento al tema, principalmente para ver de qué manera podrán sumar a las acciones de bienestar.

Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) León, también dijo que se le dará seguimiento a los compromisos que destacó el presidente de la república, ya que considera que son algunos que ya hizo desde hace tiempo y que hace falta ver los resultados de los mismos.

“Lo que estamos esperando es que así sea y que más que anuncien que presenten cuál es esa propuesta y ese plan alternativo para el suministro de agua para la ciudad de León de los próximos años y que se presente de manera formal para tener esa validación tanto técnica y de disponibilidad”, expresó.

Agregó que lo que indicó el presidente es solo seguimiento a lo que ya había comentado cuando sacó a León del proyecto El Zapotillo, por lo que ahora hace falta que ya se presente un plan B para que se comience a ejecutar en el país.

También sobre el incremento del salario, dijo que “es importante realizar el esfuerzo para las familias, ya que se está consciente de que se tienen que mejorar las condiciones de vida de los colaboradores, desde Coparmex siempre hemos estado viendo por el bien de nuestros colaboradores para que haya más empleos y beneficios para ellos”, finalizó.