Urge que Banxico implemente políticas internas para disminuir inflación

Es necesario que el Banco de México utilice los instrumentos de política interna para evitar que se dispare aún más la inflación en el país, aplicando una política monetaria ordenada que anticipe los movimientos de choque de las economías, así como verificar y monitorear los aumentos a los precios de los insumos y productos, informó Franco Padilla Fuerte, experto en Finanzas y actual columnista de Organización Editorial Mexicana (OEM), ante la inflación del 7.5 por ciento.

“Si bien las presiones ejercidas para el aumento de la inflación a más del 7% provienen de factores externos, es necesario utilizar los instrumentos de política interna para evitar se dispare aún más, aplicando una política monetaria ordenada que anticipe los movimientos de choque de las economías, así como, verificando y monitoreando los aumentos a los precios de los insumos y productos”, mencionó.

Explicó que México tiene una economía emergente, por lo que el trabajo del Banco de México es realizar acciones que controlen el aumento de la inflación, ya que el objetivo es que se encuentre entre un 2 y 4 por ciento, mismo que se ha desequilibrado a lo largo del año.

Padilla Fuerte mencionó que en el país el aumento de la inflación se ha visto principalmente por las decisiones tomadas por el Banco de México, que actualmente llevan cuatro aumentos consecutivos de 25 puntos en cada una, llegando a un 5 por ciento, caso contrario de Estados Unidos, que se toma su tiempo para ese tipo de situaciones.

“México es una economía emergente por lo tanto el trabajo del banco de México es realizar acciones que controlen el aumento de la inflación, esto se ha visto reflejado en las decisiones tomadas por el Banco de México en materia de la tasa de interés, actualmente llevan cuatro aumentos consecutivos de 25 puntos en cada una llegando a un 5 por ciento, mientras que EUA al ser un país desarrollado ha esperado más la toma de estas decisiones”, expresó.

Agregó que de parte del Gobierno Federal no se ven intenciones de presentar un ambiente político-económico que genere calma o estabilidad, cuando pudiera proponer algún estímulo fiscal para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia, pero no se ve reflejado en el Paquete Presupuestal 2022.

“Esto es por parte del Banco de México, pero por parte del Gobierno Federal no se contemplan intenciones de presentar un ambiente político-económico estable que propicie cierta calma, lo cual pudiera liberar un poco la presión; no proponen ningún estímulo fiscal para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia y no vimos un aumento en el presupuesto 2022”, dijo.

El experto en finanzas expresó que en el rubro de inversión pública, la cual está alrededor del 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), también ha sido de los niveles más bajos en los últimos veinte años, las afectaciones podrían continuar con todos los cambios que ha habido al interior de la administración del Banco de México.

“En el rubro de inversión pública la cual está alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto, de los niveles más bajos en los últimos veinte años, si a esto le sumamos el cambio inesperado del nuevo nombramiento para Gobernador del Banco de México, en donde se retira la propuesta de que fuera Arturo Herrera (efecto que ya estaba asumido su impacto en nuestra economía) y designa a Victoria Rodríguez”, finalizó.