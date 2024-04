Van 900 policías dados de baja en León

León, Gto.- El alcalde interino de León, Jorge Jiménez Lona, dijo que hasta el momento van 900 policías dados de baja de la corporación principalmente por pérdida de confianza.

Detalló que no es un tema de voluntad sino de ley y que el Ayuntamiento ha instruido a que continúe la depuración de los elementos para salvaguardar la seguridad de las y los leoneses.

“Van más de 900 y esto es importante porque se ha dicho desde un inicio, es permanente y aquellas personas que no pasen las pruebas de Control y Confianza automáticamente por ministerio de ley, tienen que ser separados del cargo, se va a seguir haciendo, no es un tema de voluntad es de ley y el Ayuntamiento ha instruido a que se siga haciendo”, dijo.

Jiménez Lona aseguró que también habrá mano dura contra los elementos que abusen y maltraten a la ciudadanía como ha ocurrido durante las últimas semanas.

“También aquellos elementos que están actuando mal y lo vieron en semanas pasadas, la instrucción es cero tolerancia a aquellas personas que abusen y maltraten a los ciudadanos, entonces va a haber mano dura”, agregó.

Sin embargo, el presidente municipal añadió que la gran mayoría de los elementos que se han dado de baja de la corporación es por pérdida de confianza.

“En su gran mayoría las pruebas de control de confianza incluso nosotros estamos trabajando porque el centro estatal también tiene una carga excesiva de trabajo y eso nos detiene un poco a la hora que mandamos a los jóvenes de la academia porque recordemos que desde ahí se hacen los primeros filtros y estamos haciendo sinergia para que nuestros compañeros puedan ingresar y tener su diagnóstico”, agregó.

Referente a la propuesta que ha hecho el síndico del Ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos, de crear un área para darle seguimiento a los elementos dados de baja, Lona dijo que no se ha descartado.

“No está descartado, de hecho sí se hace por parte de la Secretaría de Seguridad, hay un área que le da seguimiento, necesitamos reforzarlo, se está evaluando, ahorita lo importante es recobrar y mantener la fuerza”, dijo.

Además señaló que no todos los casos son turnados a la Fiscalía de Guanajuato sólo donde se les investiga un delito “no es necesario mandar todos los casos a la fiscalía, sólo los de tema de delito al ya no acreditar ya no pueden pertenecer a otra corporación”.