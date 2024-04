Familiares de Milagros quieren todo el peso de la ley; no aceptan proceso abreviado

León, Gto.- El alcalde interino de León, Jorge Jiménez Lona, dijo que los familiares de Milagros Monserrat, asesinada el día de su cumpleaños en agosto pasado en la colonia Granada, cuando se dirigía a su trabajo, no aceptaron el procedimiento abreviado, un beneficio para reducir la condena de Miguel N., el presunto asesino.

Local Confirma fiscal de Guanajuato que fue policía de León quién filtró el video del feminicidio de Milagros

El presidente municipal explicó que esto se da cuando el implicado acepta el delito para ya no ir a juicio y en automático la pena es menor. Sin embargo, los familiares quieren todo el peso de la ley contra el presunto responsable de su asesinato.

“Es un tema técnico, ellos no aceptaron un abreviado ¿Esto qué significa? Un beneficio a la reducción de la condena, están en su derecho, son temas procesales penales que la verdad es que cuando la persona dice 'sí yo fui' ya no necesito irme a juicio, ya no tienes probar nada, en automático la pena es menor, la familia no lo aceptó, está en su derecho y se van a ir a juicio y ya fiscalía ya tendría que aportar las pruebas que son muchas las que hay y que se haga justicia”, dijo.

Francisco Carmona / El Sol de León

Fue este miércoles cuando la audiencia intermedia en el caso se pospuso para el mes de mayo. De acuerdo a la hermana de Milagros no les avisaron y argumentó que se trata de una estrategia de los abogados de Miguel para ganar tiempo.

Por su parte, Jiménez Lona comentó que el municipio sigue apoyando a la familia de Milagros y atendiendo las necesidades de la mamá de la víctima que es una mujer de la tercera edad y uno de sus hermanos que tiene problemas de salud.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Al grado que su mamá trabaja con nosotros, estuvimos visitándolos en su domicilio y atendiendo las necesidades, tiene un hermano que tiene un problema de salud y hemos estado al pendiente (...) Su mamá es una señora ya grande”, agregó.

Local Video de feminicidio de Milagros ya estaba asegurado cuando se filtró: Zamarripa

Milagros fue asesinada antes de las 07:00 de la mañana del 10 de agosto cuando se dirigía caminando a trabajar a un centro comercial. Una cámara de video grabó el momento donde un sujeto la acuchilló en diversas partes del cuerpo y se hizo viral atravesando fronteras por medio de las redes sociales.