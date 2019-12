Un año desperdiciado en materia de seguridad: José Arturo Sánchez Castellanos

LEÓN, GTO.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, aseguró que este fue un año desperdiciado en materia de seguridad para la localidad dado que los objetivos no se cumplieron conforme a lo previsto, sin embargo reconoció que sí hubo avances que servirán para dar resultados este 2020.

A sólo unos días de concluir el 2019, el empresario precisó que en resumen se tiene que hablar de una implementación muy lenta del nuevo modelo de seguridad propuesto por la administración municipal y encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona.

Luego de que apenas hace un par de semanas se graduara la primera generación de cadetes de la Academia Metropolitana con los conocimientos suficientes para recibir denuncias, Sánchez Castellanos aseguró que una vez superada la pasividad de algunos organismos involucrados como la propia Fiscalía, pudieron avanzar.

“La verdad es que yo creo que si no fue un año perdido, sí fue un año desperdiciado, porque pudimos haber avanzado mucho más en el modelo de seguridad”, dijo. “No entiendo cómo es posible que haya habido esas posturas, muchas de ellas personales, sobre todo por parte de la Fiscalía, que no propiciaron que avanzara más rápido y resolver la principal preocupación que tienen los leoneses”, añadió.

Para 2020, el presidente del CCEL aseguró que las expectativas se convierten en exigencias de resultados.

“Esperemos que el año que entra ya se cumplan con las metas en el sentido de que se termine el 2020 con 1500 policías capacitados y de verdad se cumpla con la meta final del trienio, o del sexenio, de 2700. Pero creo que sí fue muy lento el avance y sobre todo muy irresponsable para las expectativas que tiene la seguridad en materia de seguridad”, precisó.

SIENTAN BASES PARA EL AÑO ENTRANTE

Lo que sí celebró fue que las autoridades ya fijaron los pilares sobre los que se construye la acción de este nuevo modelo, destacando la formación de los cadetes en la Academia y el establecimiento de dos de los cuatro juzgados cívicos que se dispondrán en algunas de las estaciones de Policía de la localidad.

Sin embargo aún no hay trabajo coordinado en la investigación de algunos delitos, como también lo marca el plan de seguridad.

“Todavía la Fiscalía no explota ese potencial que tiene toda una corporación para hacer labores de investigación, todavía está muy renuente a confiar en el trabajo de los policías, todavía tienen ese sentimiento de que los policías lejos de ayudar les echan a perder el trabajo. Ya hemos escuchado cosas así y hay que romper ese tabú”, dijo.

“El modelo de seguridad habla también de una Policía de Investigación que sea totalmente transparente en el sentido de que sepamos que existe, porque lo que sí sabemos que existe es que hay algunos elementos que hacen labor de investigación, no quiero decir de manera clandestina, pero no de forma oficial”, añadió.

APLAUDE INTEGRACIÓN DEL GOBERNADOR A LAS REUNIONES

Luego de que en la pasada reunión de trabajo de la Mesa de Seguridad Ciudadana el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se comprometiera a asistir a las citas posteriores, José Arturo Sánchez Castellanos aseguró que es un gran paso en la búsqueda de que todos los actores políticos en materia de seguridad hagan acto de presencia.

“Si la cabeza de la administración pública asiste a las mesas, en automático van a asistir todos los que normalmente no asisten, que es el secretario de Seguridad, el propio Fiscal, que a veces desairan estas convocatorias y se pierde mucho trabajo y mucho esfuerzo porque no está la cabeza y por más que manden representantes, no es el mismo resultado”, dijo.

Por otro lado, luego de que el presidente de la propia mesa, René Solano Urban asegurara que se solicitó a los presentes tomar una capacitación para estar más familiarizados con los términos en seguridad, Sánchez Castellanos aseguró que todo se debió a una interesante discusión sobre ciertos procesos y malas prácticas que ponen en libertad a criminales que no deberían estar en las calles.

“El comentario (de la capacitación) surge porque en la Mesa de Seguridad hubo una postura en el sentido de que los medios alternativos de solución de controversias estaban facilitando la ‘puerta giratoria’, el hecho de que ciertos delincuentes encontraban en esto la manera de salir libres”, dijo.

Sin embargo los participantes de la mesa fueron corregidos en el sentido de que nadie puede privar de estas alternativas a ningún detenido.

“Hubo una confusión, y se lo dijimos al gobernador en esa mesa, nosotros no estamos diciendo que no haya medios alternativos, el hecho es que la propia Secretaría de Seguridad Pública de León nos ha dicho, nos ha confirmado, que hay algunos jueces y también algunos Ministerios Públicos, que promueven los medios alternativos en algunas personas que no merecerían este tipo de beneficios”, dijo. “Por ahí va la capacitación, habrá quien la tome y quien no”, concluyó.