Me gusta que el cliente se sienta en confianza y le den ganas de regresar: Celso

León, Gto.- Son veinte años de ver pasar el tiempo detalladamente en el Centro de León y con el privilegio de ser un bolero y cuidar los buenos pasos de miles de leoneses y visitantes. Es en esta profesión donde espera terminar los últimos días de su vida.

Ese es don Celso de 67 años de edad, que desde finales del siglo pasado y por necesidad de completar el gasto para su esposa y cuatro hijos en esos años pequeños de edad, se incorporó a las filas de los boleros en el corazón de esta ciudad y punto tan emblemático para muchos.

Apegado a la tradición zapatera que rige y da sustento todavía a muchas familias de esta creciente urbe, Celso dos décadas atrás, fue obrero zapatero laborando por horas encerrado en naves de fabricación de calzado y piquitas familiares.

El dinero de su sueldo de arduo trabajo en la principal actividad económica de la ciudad de León, era insuficiente para llevar lo necesario a su familia, pero eso no fue impedimento para Celso, quien confiado gastaba sus ratos libres en ganar el extra en la Zona Peatonal boleando calzado inicialmente los fines de semana.

Antes de dedicarse de lleno a la “boleada”, fue guardia de seguridad pero alternaba las labores hasta decidir hacer de su cajón en Zona Peatonal su punto de trabajo hasta hoy día.

“Yo siempre fui zapatero, obrero; no alcanzaba el dinero y buscaba en momentos que no tenía trabajo o tiempo libre y me venía aquí de bolero los fines de semana que estaba de “okis”, sábado y domingo, para completar y sacar a mi familia adelante”, indicó Celso mientras lustraba un par de mocasines de color negro, encargo de un cliente para una fiesta de la época decembrina.

La actividad de bolero a pesar del cambio de mentalidad y forma de productos que conforman los calzados actuales en su mayoría tenis sintético o también de bandas elásticas, tiene en declive esta actividad y tradición no solo en León sino en distintos puntos del país.

“Los jóvenes no vienen a solicitar el servicio porque traen tenis, vienen cuando trabajan en algún despacho y les piden traer los zapatos bien lustrados; nos mantenemos gracias a la gente de la tercera edad que tienen esa cultura de mantener sus zapatos limpios”, dijo Don Celso.

Políticos y alcaldes han solicitado los servicios de Don Celso, pero él no discrimina por la importancia que ha adquirido su cajón en dos décadas de trabajo de lunes a sábado, 30 pesitos y 40 varos si son botas, rápido te despacha para que puedan lucir tu calzado bien lustrado.

“Hay muchos zapatos sintéticos, pero todavía hay algunos que usan su buen calzado, zapato de piel y es donde nosotros nos mantenemos”, indicó Don Celso como lo conocen en el Centro de León.

Actualmente sus hijos ya son gente de provecho y solo saca de la boleada el sustento para mantener a su esposa y continuar pagando su casa y de vez en cuando apoyar a la familia cuando los gastos los ahorcan.

¿Cómo recibes al cliente?

“Con buena cara, con amabilidad, que se sienta en confianza y que le den ganas de regresar; va agarrando uno experiencia con el tiempo, aunque venga la gente enojada tiene uno que estar alegre; la cara larga la tenemos que dejar en la casa”, explicaba Don Celso sentado en su cajón mientras esperaba al siguiente cliente.

La llegada de los aguinaldos, fiestas navideñas y próximas de fin de año, tienen con buen ritmo de actividad a Don Celso, que es cuando puede aprovechar recuperar los malos días de semanas y hasta meses anteriores y alivianar su bolsillo y no ser una carga.

Los clientes son varios de 3 a 20 personas al día puede llegar a atender en su cajón metálico en la Zona Peatonal, más los encargos extras es la actividad diaria de Don Celso durante los últimos 20 años.

¿Cómo espera el 2020?

“Yo lo veo complicado, el país está muy dividido ahorita no se ve ningún interés de los políticos por hacer algo por el pueblo cada quien está trabajando a su manera; hay mucha violencia , no se puede salir agosto de casa”, dijo Don Celso.