Suspende Honda producción en Guanajuato

Celaya, Gto.- A partir de este jueves la automotriz Honda Celaya reducirá temporalmente su producción en México, debido a problemas en la cadena de suministro, al igual que la automotriz Toyota, de Apaseo el Grande, cuya operación se verá afectada en México y Estados Unidos debido a una escases de petroquímicos y semiconductores.

En exclusiva para El Sol del Bajío, personal de Relaciones Públicas de la armadora Honda Celaya confirmó que a partir del miércoles que se detendrá la producción; sin embargo, esto no afectará a los trabajadores, ya que tendrán una compensación económica mientras se reanudan las labores.

Mencionó que no se puede "especular" sobre la duración del paro, ya que no depende directamente de la empresa, al tratarse de una situación global que está afectando a toda la industria. No obstante, ya se trabaja con los proveedores en buscar una solución.

Las fallas tienen relación con el impacto del Covid-19 en el mundo, pues desde China se ha registrado una escases de microchips, aunado al severo clima invernal de las últimas semanas y a la congestión en varios puertos marítimos.

Honda, que cuenta con dos armadoras automotrices en México, explicó que todas sus plantas en Norteamérica se verán afectadas y están ajustando la producción para "administrar cuidadosamente" el suministro disponible de piezas y poder atender a los clientes.

TOYOTA TAMBIÉN SE VE AFECTADA

Por su parte, la multinacional Toyota Motor Corp también dio a conocer que recortará parte de la operación de esta semana en sus plantas de Estados Unidos y México (Baja California y Apaseo el Grande), sin mencionar una posible fecha para reanudar actividades, pues diariamente evalúan la situación con sus proveedores.