Retirarían apoyos a estudiantes que vendan sus equipos de cómputo

Irapuato, Gto (OEM - Informex).- Jorge Enrique Hernández Meza, director General de Educafin Guanajuato, dijo que no habrá tolerancia con los beneficiarios que reciban equipos de cómputo y después los pongan en venta, pues dijo que de ser sorprendidos les será retirado todo tipo de apoyo y agregó que el equipamiento de tecnología será bloqueado al momento en que otra persona intente utilizarlo.

Destacó que dichas medidas forman parte de las mejoras al programa después que se han detectado casos en los que los beneficiarios ponen en venta su equipo de cómputo después de recibirlo por parte de la dependencia y agregó que realizarán revisiones periódicas trimestrales para verificar que el beneficiario sigue teniendo el equipo.

"Precisamente una de las mejoras al programa de Inclusión Digital es que en las bases de la licitación una de las características en materia de seguridad era la posibilidad de bloquear los equipos a nivel central, estaremos haciendo una revisión periódica de carácter trimestral".

Dijo que se detectó un caso en un portal de ventas de San Luis de la Paz donde fue ofertado un equipo de cómputo, por lo que dijo han establecido comunicación con las autoridades de las escuelas para que estén pendientes y les informen si los alumnos siguen teniendo sus equipos.

Exhortó a los ciudadanos a no comprar esos equipos de cómputo, ya que estarían siendo engañados por los vendedores, pues no son computadoras comerciales y dijo al momento de hacer mal uso del equipo de desactiva de forma inmediata.

"Si les están vendiendo una computadora de estas no la compren porque será desactivada pronto, si alguien estaba en busca de sustraer o robar un equipo tampoco les va a servir y es una de las mejoras en esta ocasión".