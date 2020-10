Superdelegado no busca candidatura

Irapuato, Gto (OEM – Informex).- Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Integrales para el Bienestar de Guanajuato, manifestó que no tiene ningún interés por contender por un cargo de elección popular durante los comicios electorales del 2021 y aseguró que continuará en su cargo, ya que dijo todavía hay mucho que trabajar en la dependencia.

El funcionario descartó que más adelante vaya a separarse de su cargo para ir en busca de un cargo de elección popular durante el periodo electoral del año próximo, ya que dijo se encuentra a gusto y enfocado en sacar adelante los proyectos que le encomendó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al inicio de la administración Federal.

"Yo no tengo intención de participar en el proceso electoral, ni como candidato ni cómo participante en alguna estructura de campaña, no me voy a separar del cargo, yo estoy muy a gusto y estamos contentos, tenemos mucho por hacer en el Gobierno de México y aquí nos vamos a quedar".

El próximo 30 de octubre vence el plazo para que todos los funcionarios federales que tengan intenciones de contender por un cargo público se separen de su cargo y el delegado del Gobierno Federal en Guanajuato, señaló que no participará como candidato de elección popular ni como participante en la estructura de ninguna campaña política.

La verdad no es de mi interés participar en eso, yo estoy enfocado en atender el trabajo que tenemos en el Gobierno de México y seguiremos trabajando en lo nuestro para salir adelante con las acciones que estamos haciendo en Guanajuato.

La Delegación de Programas Integrales para el Bienestar en Guanajuato seguirá siendo dirigida por Mauricio Hernández