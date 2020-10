Extinción de fondos, es una reorganización

Irapuato, Gto (OEM – Informex).- El delegado de Programas Integrales para el Bienestar de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, dijo que con la extinción de los fideicomisos no habrá desaparición de recursos económicos, ya que solo se realizó una reorganización, agregó que ahora el presupuesto pasará a la tesorería de la Federación y de ahí se asignará al programa correspondiente mediante la dependencia que tenga la operación de dicho programa.

Aseguró que la extinción de los fideicomisos no significa que Guanajuato ni otras entidades del país vayan a dejar de percibir recursos, ya que dijo solamente se hicieron modificaciones debido a que no existía un órgano de control y agregó que los fondos no abonaban a que el presupuesto se manejara con transparencia.

Pero también no abona a la transparencia el tipo de fideicomisos que imperaron en nuestro país hasta hace algunas horas porque al no ser instrumentos que estén directamente consignados en la esfera de alguna dependencia sino que son un instrumento jurídico administrativo que goza con una especie de autonomía, no existía un órgano de control y una supervisión clara y correcta había mucho uso discrecional de los recursos y es lo que queremos quitar.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Pequeños negocios sobreviven al Covid-19 con protección y apoyos

El funcionario destacó que se debe tener claridad en el tema de la desaparición de los fideicomisos, ya que se está generando confusión en la población, pues un sector de la ciudadanía tiene la creencia de que el presupuesto se extinguió junto con los fideicomisos y dijo que solo cambiaron las reglas de operación, pues ahora el apoyo será directo al beneficiario.

Así mismo Hernández Núñez refirió que los apoyos a artistas, científicos y deportistas no serán retirados como trascendió a nivel nacional en días recientes cuando se anunció la desaparición de los fideicomisos, agregó que es un tema que se discutió y que fue avalado por el Poder Legislativo, ya que es viable y no habrá desaparición de recursos.