Sólo el 36% de las mujeres tienen acceso a productos financieros en Guanajuato

León, Gto.- La presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Guanajuato, Rosa Isela Ramírez Revilla, dijo que sólo el 36% de las mujeres guanajuatenses tienen acceso a productos financieros.

Durante el Foro Mujeres Líderes Agentes de Cambio-El poder de las finanzas que se llevó a cabo en León, la presidenta comentó que como sociedad todavía falta mucho por hacer para la inclusión de las mujeres al mundo financiero, pues además dijo que quien tiene acceso no cuenta con el conocimiento total sobre el tema.

“En la parte financiera si vemos todavía hay muchas mujeres que todavía ni siquiera conocen que se pueden pagar algunas cosas de manera electrónica y demás, sin embargo, como que hay partes contraproducentes porque también estamos con la cultura financiera de que no nos excedamos en gastar y a veces el dinero electrónico te hace endeudarte”, dijo.

Ramírez Revilla añadió que el mundo financiero cambió desde la pandemia con la digitalización de procesos y con el tipo de deudas, pues hay familias que aprovechan este tipo de servicios y para comprar la canasta básica.

En este sentido, explicó que quien no sabe hacer un buen uso de las tarjetas luego se ven afectados o afectadas por su salud emocional de no poder dormir o sobre pensar en las deudas y es una situación que afecta a toda la familia.

“Estamos hablando que ahora lo hacen hasta para la canasta básica, hay quien va y si ustedes se fijan se compran su canasta básica, el problema es que no tenemos esa cultura de cómo manejarlo, entonces los endeudamientos cada vez son mayores y afecta a las familias porque están afectando el no poder dormir, concentrarse y tener los problemas por pensar que debes, no solamente afecta a la persona que lo debe sino a la parte familiar”, agregó.

Ante esto, Rosa Isela Ramírez aseguró que desde el IMEF están capacitando a las personas en el tema de finanzas familiares para que sepan cómo manejar el dinero y los productos financieros.