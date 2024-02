“Ayúdate ayudando”, el programa que mejora la calidad de vida de leoneses

León, Gto.- ‘Ayúdate Ayudando’ cambió la vida de la señora Juanita Salazar, de San José de los Tanques, ya que por una enfermedad no pudo trabajar; sin embargo, su historia mejoró cuando se inscribió a este programa.

Frente a las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, explicó que Ayúdate Ayudando no solamente benefició su economía, sino que también aprendió el oficio de corte y confección, se mejoró el entorno de su colonia y hubo mayor unidad entre los habitantes.

“Yo pensé que ya me iba a quedar estancada sin trabajar, pero me dieron esta oportunidad y aprendí a hacer cosas que no sabía y ahorita en mi propia casa hago cositas que mis vecinos ocupan que les ayude a coser. Yo les quiero decir a los de mi colonia que no se detengan, que le echen ganas”.

Así como Juanita, 9 mil 450 personas de diversas colonias y comunidades de León participarán este año como jornaleros en Ayúdate Ayudando, un programa que busca que las y los leoneses puedan vivir mejor.

Durante el arranque del programa, la presidenta municipal, Ale Gutiérrez, agradeció a las personas que decidieron participar en Ayúdate Ayudando, pues señaló que se trata de hacer comunidad, realizar algo para mejorar su entorno y al mismo tiempo, recibir un beneficio económico.

“Este programa representa a la gente de León, es cómo nos tendemos la mano unos con otros, cómo nos ayudamos a salir adelante. El trabajo es pensando en las personas que más necesidades tienen, en aquellos que a veces sienten que el mundo se les viene encima, pero aquí se abren puertas y ventanas, aquí hacemos equipo porque aquí somos familia”.

Añadió que le emociona ver a la gente trabajar haciendo equipo cuando antes ni se conocían, "y eso pasa en la colonia y en la comunidad, ya se hicieron amigos, y al rato compadres y eso hace que la zona cambie, aparte enchulan su entorno”.

La presidenta municipal de León destacó que Ayúdate Ayudando no solo ofrece empleo a las personas, sino también las apoya con capacitaciones y talleres para que puedan aprender oficios como carpintería, serigrafía, corte y confección y hasta reparación de celulares.

Para este programa, la inversión inicial este año será de 40 millones 648 mil 412 pesos, con lo que sumarán más de 110 millones de pesos destinados a Ayúdate Ayudando en la presente administración, en beneficio de 39 mil 269 personas.

Los primeros jornaleros comenzaron a trabajar el 26 de febrero y hasta el 22 de marzo, y la siguiente fecha será del 01 al 26 de abril.