Solicitan empresarias de Guanajuato desmilitarizar al país

León, Gto.- Empresarias de Guanajuato coincidieron en que una buena estrategia de seguridad para México es desmilitarizar al país ya que consideran que los elementos federales están tomando acciones civiles que no ayudan al crecimiento del país.

La presidenta de AMEXME en León, Cecilia Ovalle, comentó que es muy claro que los militares se dedican a defender a la patria y es una acción muy diferente a la que ejercen los elementos de las policías con un trabajo de proximidad y prevención.

“Yo siempre he estado a favor de la no militarización porque los militares se dedican a una cosa que es a defender a la patria y las personas que cuidan a las personas tienen otra mística de lo que es la seguridad”, dijo.

Presidenta de AMEXME en León, Cecilia Ovalle

La empresaria explicó que son situaciones muy diferentes que no empatan y tampoco ayudan para encontrar la paz en México.

Por su parte, la vicepresidenta de CANIRAC en Guanajuato, Helen Anaya Sanromán, dijo que la militarización del país da una señal negativa de México hacía el extranjero, pues la percepción desde afuera cambia y eso podría afectar en el desarrollo económico.

Comentó que es necesario volver a los tiempos donde no había tanta violencia y la gente podía caminar con sus familias de forma tranquila en las diferentes calles cuando México era una país seguro y confiable.

Vicepresidenta de CANIRAC en Guanajuato, Helen Anaya Sanromán

“Me parece excelente esa idea de que no se militarice porque de alguna manera no es una buena señal para nuestro México ante el mundo y ante nosotros mismos, nosotros siempre hemos vivido en un país seguro, en un país confiable y no tenemos por qué tener ahorita en nuestras calles patrullas siempre con el ejército, debemos de volver siempre a esos tiempos donde caminábamos tranquilos por la ciudad”, aseguró.

Esto luego también de que la semana pasada julio cerró como el mes más violento de los últimos tiempos con casi 100 homicidios en León.