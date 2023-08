Sindicatos magisteriales pedían distribuir libros de texto gratuito

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El grupo parlamentario de Morena celebró que el gobierno del estado haya tomado la decisión de repartir los libros de texto porque se hizo caso a la demanda de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues sus maestros y maestras son los verdaderos artífices fundamentales de la educación, afirmó el diputado David Martínez Mendizábal.

Junto con la diputada Irma Leticia González Sánchez, celebraron la decisión del gobierno del estado de Guanajuato quienes decidieron repartir los libros de texto gratuitos en la entidad.

Legisladores de oposición de Morena estarán al pendiente del contenido de los cuadernillos adicionales.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local dijo que le interesa la educación en todos sus niveles, desde nivel básico hasta quienes están cursando un posgrado; por ello, dijo que esta era una demanda fundamental de los padres de familia, profesoras y profesores, del sindicato y de su propia bancada.

Dijeron que estarán pendientes de dos cosas fundamentales, la fe de erratas que está estableciendo el gobierno del estado, que sea de verdad donde se modifiquen las cosas que están mal, como las tildes, comas y cuestiones de redacción.

“Lo que no pueden hacer es modificar el contenido, porque hasta al momento el gobierno del estado no se ha manifestado del contenido. Y lo segundo, es el tema de las cuotas porque ya en algunas escuelas están pidiendo cuotas otra vez”, manifestó.

Enseguida apuntó que no acaban de entender que las cuotas son voluntarias, que la educación pública es gratuita y particularmente en una escuela primaria de Salvatierra, en donde están pidiendo 375 pesos para dar una guía”, precisó Martínez Mendizábal.

A su vez, la diputada González Sánchez dijo que las cuotas a pesar de que son voluntarias, siempre se piden en las escuelas públicas. “Yo siempre he hecho énfasis con los padres de familia que son voluntarias, mas no obligatorias porque hay quienes no son admitidos o no son inscritos porque no aportan esa cuota”.

La integrante de la comisión de educación del congreso local, dijo que estarán pendientes de los cuadernillos que van a asesorar a los padres de familia y que están siendo repartidos por el gobierno del estado.

“Vamos a analizar los cuadernillos que están otorgando como apoyo para que no traigan información subliminal y que sea totalmente electoral. Son más de 650 mil mochilas con útiles que van a repartir”, finalizó la legisladora.