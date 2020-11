Siguen en la búsqueda de sus seres queridos

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- Gabriela, Germán y Salvador, son tan sólo tres de los más de dos mil personas que se encuentran desaparecidas en Guanajuato, y a pesar de que han pasado meses y años sin saber de su paradero, sus familias continúan buscándolos y no pierden la esperanza de encontrarlos, aunque sea sin vida.

Gabriela fue sacada a la fuerza de su casa

Martín Omar Río, quien es originario de Irapuato, ha visto más de 20 cuerpos de mujeres para identificar a su hija Gabriela Johana Ríos Blancarte, quien se encuentra desaparecida desde el 27 de mayo del 2019.

Contó que la joven que todavía tenía 17 años de edad, se encontrada en su casa junto con su mamá en la colonia El Naranjal, cuando un grupo armado llegó en dos camionetas y entró a la fuerza para llevársela, a pesar de que la familia puso la denuncia de manera inmediata, las autoridades activaron la Alerta Amber dos semanas después.

“Fue muy tardado para que las autoridades actuaran, pues la Fiscalía General del Estados nos pidió documentos y más cosas para poder autorizar la alerta, y hasta ahora nadie ha sabido nada. La última vez me tocó ir personalmente a Jalisco al Centro Médico Forense para identificar cuerpos de mujeres, y ninguna ha sido, también he estado en la Semefo de Irapuato y aún sigo esperando encontrarla”.

El papá de Gabriela Johana Ríos Blancarte aseguró que a más de un año de su búsqueda, las autoridades siguen sin darle una respuesta; incluso, aun cuando hay evidencias y videos donde se ven las camionetas que se llevaron a su hija.

Sin embargo, Martín Omar Río no pierde la esperanza de encontrar a su hija, a pesar de que tenga que ver decenas de cuerpos de mujeres para identificarla, que acuda a fosas clandestinas y siga pegando carteles con su rostro en las calles y en redes sociales.

Germán era policía en Cortazar

Germán Rodríguez Rico de 32 años de edad, era policía en el municipio de Cortazar, cuando el 28 de noviembre de 2017, mientras viajaba en Uber, él y el conductor fueron llevados a la fuerza, pues sólo quedó sobre el camino el auto abandonado.

Desde entonces, su mamá María Rico Villanueva y sus hermanas, no han dejado de buscarlo, pues a pesar de que Germán y su familia son originarios de Celaya, han recorrido todos los municipios del estado y acudido a las fosas clandestinas para poder encontrarlo.

Cerca de tres años han pasado, y la familia señaló que no han recibido ninguna respuesta, pues incluso recientemente la Fiscalía General de Estado acaba de presentar la carpeta de investigación a la familia, pero nadie sabe nada de su paradero, o si sigue con vida.

“Apenas nos acaban de dar la carpeta de investigación, hasta ahorita que entramo al colectivo 'A tu encuentro', porque antes no nos hacían caso. Desde que desapareció Germán no lo hemos dejado de buscar, se han hecho búsquedas, pero han sido en vano, las autoridades no nos han dicho nada y no nos han dado ninguna esperanza de nada”.

Salvador desapareció hace cinco meses

Salvador Andrade García no pierde la esperanza de encontrar a su hijo Salvador Andrade Estrada, quien tiene 33 años de edad y no ha sido localizado desde el 13 de junio de este año en Irapuato, quien fue privado de su libertad mientras se encontraba trabajando.

Desde el momento que no se localizó, su familia comenzó la búsqueda y sólo encontró el auto de Salvador abandonado cerca del Cerrito de las Huertas, a pesar de pegar letreros con su fotografía, difundir su imagen en redes sociales y pedir el apoyo de las autoridades, no han podido encontrarlo.

El tiempo es valioso, aseguró el papá de Salvador, y a pesar de que ya han pasado cinco meses, sus papás, esposa y cuatro hijos seguirán buscándolo hasta localizarlo.

“No hay buena atención de las autoridades, queremos saber algo de ellos y nos dan ninguna razón, todos seguimos buscando a mi hijo, pues su familia lo espera en casa”.