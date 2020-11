Llama arzobispo a obedecer disposiciones sanitarias

León, Gto.- Este lunes comienza el periodo para estar en semáforo naranja y la Iglesia no está exenta de acatar las medidas sanitarias, el Arzobispo de León, dio un mensaje de no perder la esperanza para sobrellevar la pandemia.

Al finalizar la misa dominical en la Catedral Metropolitana de León, monseñor Alfonso Cortés Contreras, dijo que ante las indicaciones de las autoridades sanitarias las personas estaban obligadas a realizar el resguardo de la salud personal y social.

“Yo les pido que obedezcamos estas indicaciones de nuestras autoridades, pero no perdamos la esperanza, Dios nuestro señor, con nuestro esfuerzo y nuestra cooperación nos sacará de este momento difícil”, dijo a los feligreses Monseñor Alfonso Cortés Contreras.

“Lo único que no podemos perder es la esperanza, nosotros no podemos dejar de confiar en el señor, no podemos perder la esperanza” agregó el Arzobispo.

Por último, mandó bendiciones a las personas que se unen a la celebración eucarística a través de distintos medios de comunicación, de quienes dijo hay personas que ven misa desde otros países.

FELIGRESES OBEDECERÁN

Católicos que asisten a la misa dominical a la Catedral Metropolitana, indicaron que de reducir el aforo del templo, están dispuestos seguir la misma por plataformas digitales o televisión, todo sea para avanzar de nuevo a semáforo amarillo.

“Si pienso venir, cuando empezaron a abrir, empecé a venir cada 8 días, mientras se pueda”, expresó Teresa de San Pedro de los Hernández.

“Depende de como lo regulen las autoridades, porque cuando estaba más fuerte el semáforo no venimos, porque nos prohibían que viniéramos y ahora con sana distancia; no sabemos qué restricciones va a haber, en las noticias dijeron que eso lo verían con las autoridades”, expresó el señor Jesús de la colonia Oriental.

“Algo escuché, por lo menos iré a mi templo más cercano porque no soy de la zona; otra vez poca gente y los que vengan tienen que llevar a cabo protocolos”, dijo Ana Lilia, de la colonia Presidentes de México.