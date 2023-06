Si se dan las condiciones, estaría levantando la mano a la alcaldía: Aldo Márquez

Aldo Márquez, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, dijo que si se dan las condiciones, estará levantando la mano en caso de que se presente una posibilidad para contender por la candidatura para la alcaldía de León.

“Yo lo que les puedo decir es que León es la ciudad en la que nací, es una ciudad a la que amo y en la que pienso permanecer y a la pregunta expresa que me han hecho de si me gustaría o no participar yo les puedo decir ¿Qué ciudadano, leonesa, leonés no se sentiría orgulloso de servir a León desde la alcaldía? Si se dan las condiciones, si se dan los momentos, hay que esperar, yo con todo gusto aquí estoy y estaría levantando la mano”, añadió.

Por otra parte, luego de que el subsecretario de Sedeshu publicara una fotografía en sus redes sociales con el futbolista retirado Nacho González, dijo que sería un buen perfil para candidato abanderado por el PAN para las próximas elecciones.

Márquez dijo que los partidos tendrán que reforzarse con perfiles sociales, aunque no detalló sobre la charla que tuvo con el deportista y tampoco confirmó ni negó si había una propuesta con él.

“Yo creo que al final de cuentas el partido tendrá que reforzarse con ciudadanos, el tema es que todos participen, claro, Nacho sería un extraordinario perfil, habrá que preguntarle a él sobre si le gustaría o no el tema de política”.

“Platicamos varias cosas, varios proyectos y temas, la verdad fue un gusto estar ahí con Nacho, es una persona muy muy talentosa, la verdad es que ahí coincidimos en que los dos tenemos el corazón de León y estuvimos platicando un poco de proyectos, un poco de lo que anda haciendo y es lo que les podría compartir”, dijo.

Sobre la supuesta propuesta que Morena le hizo a Nacho González también para que contendiera por un puesto de elección popular desde este partido opositor, Aldo Márquez dijo lo siguiente:

¿”Al final de cuentas cada partido buscará sus cuadros, sus perfiles, yo creo que eso tendrían que preguntar a Morena, cuál es la metodología, cómo están buscando sus cuadros y los perfiles que quieran encabezar sus candidaturas, creo que ahorita todavía no es el tiempo y obviamente en Acción Nacional hay cuadros, hay perfiles muy preparados”, agregó.