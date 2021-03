Sheffield niega hablar sobre posible candidatura

León, Gto.- El procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, giró instrucciones a su personal más cercano para que no le agenden entrevistas de medios, sobre su posible postulación por Morena, a la candidatura a la Presidencia Municipal de León.

El Sol de León intentó gestionar una entrevista con Sheffield Padilla para que aclare la información extraoficial que ha circulado en los corrillos políticos sobre el tema de la candidatura a la alcaldía leonesa.

Este diario hizo contacto telefónico con el secretario particular del titular de Profeco, José de Jesús Montaño, y en relación a la solicitud de entrevista precisó: “Mucha gente me pidió lo mismo y el Procurador, la instrucción que medió es: no me agendes entrevistas para responder ese tema. No lo voy a responder”.

Sobre el asunto, el periodista cuestionó: ¿Entonces queda abierto a la especulación?, a lo que el asistente personal de Ricardo Sheffield Padilla, respondió: “Pues mira, es una posibilidad. Él sigue trabajando normal aquí en Profeco, aquí no ha cambiado nada, entonces pues, ahora si que, posibilidades”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Pide gobernador de Guanajuato declaratoria de emergencia por sequía

Ricardo Sheffield Padilla ha sido el procurador del Consumidor desde el inicio de la administración del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diputado Local por el PAN en 1997-2000, diputado Federal por el PAN 2000-2003, subsecretario de la Reforma Agraria 2007-2008, presidente Municipal de León por el PAN 20009-2012, diputado Federal por el PAN 2015-2018, candidato a gobernador por Morena-PT-PES en 2018.

COMBATE AL “GUACHICOLEO”

Como se recordará, en fecha reciente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, entregaron en “La Mañanera”, reconocimientos a empresarios que distribuyen gasolina en el territorio nacional por ser “Aliados del Consumidor”, al respetar los precios de combustibles en las gasolineras distribuidas a los consumidores.

En esa conferencia de prensa, Ricardo Sheffield Padilla afirmó que las verificaciones semanales jugaron un papel fundamental para entregar los reconocimientos, ya que la Profeco atiende constantemente denuncias de los consumidores por supuestos robos donde deben acudir a las gasolineras y verificar las bombas que realmente despachen la cantidad de gasolina que indican en las pantallas.