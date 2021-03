Pide gobernador de Guanajuato declaratoria de emergencia por sequía

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, solicitó al Gobierno Federal que realice una declaratoria de emergencia por la sequía que está azotando al país y que en el caso del estado ha llevado a productores agrícolas a guardar el agua que tenían almacenada para su ciclo otoño-invierno, para tener agua suficiente para la primavera-verano.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que justo en este momento es cuando se necesitan los recursos de los fideicomisos eliminados por el Gobierno Federal, tanto los de apoyo para el campo, así como el Fondo para la Atención de Emergencias.

En algunas presas de zonas rurales del estado queda muy poca agua y en las monitoreadas por Conagua están en promedio a la mitad de su capacidad.

“El año pasado fue un año muy malo en sequía y lo único más malo que la sequía fue que desaparecieron los fideicomisos, ahorita hubieran servido, entonces va a ser muy complicado que se tengan los recursos que se tenían por estos fondos, porque muchos de los fondos de contingencias, desastres naturales y fondos de emergencia fueron desaparecidos”, dijo el gobernador de Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo llamó al Gobierno Federal a que realice la declaratoria de emergencia debido a la sequía por la que atraviesa el país, ya que son dos años que no ha llovido como debería, aunque 2020 fue uno de los años más secos en los últimos 20 años en el país.

“Nos sumamos a ese llamado (de declaratoria de emergencia por sequía), ojalá que podamos trabajar en conjunto con las autoridades federales, que aunque no tienen mucho recurso para poder ayudar al campo de Guanajuato”.

Incluso, el domingo pasado, los exdelegados federales de la Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Guanajuato, Humberto Navarro de Alva y Víctor Hugo Pineda Martínez, señalaron que la situación de la sequía se está agravando en el estado y también señalaron que es urgente que sea realizada la declaratoria de emergencia, debido a que las presas tienen poco nivel de almacenamiento y eso pone en riesgo tanto la producción de alimentos y los empleos que genera el sector agroindustrial.

Módulos de riego en problemas

El pasado lunes, Organización Editorial Mexicana publicó que debido a que no hubo riegos del ciclo otoño-invierno por falta de agua en el estado, los Módulos de Riego se quedaron sin ingresos que les deja la administración del agua, por lo que enfrentan problemas financieros para el pago de sus trabajadores.

José Francisco Gutiérrez Michel, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, informó que inició el apoyo de los módulos de riego, pues a cada uno se le otorgará hasta 350 mil pesos que les permita cubrir gastos y salario de su personal.

“El sector agroalimentario fue el que sacó a flote a la economía del estado, a pesar de la pandemia, se aumentaron en casi un 10% las exportaciones de agroalimentos, pero como no llovió, los productores decidieron guardar su agua para el ciclo primavera-verano, pero en el ciclo otoño-invierno algunos no tuvieron el ingreso y por eso fue la solicitud de apoyo, porque unos no produjeron y otros, los que administran el agua, no tuvieron el ingreso que les deja ello y queremos que mantengan a su planta laboral, por eso se está dando ese apoyo”, explicó.

Bajo nivel de presas

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua, con el cual se realiza el monitoreo de las principales presas de México, las nueve presas de Guanajuato que son vigiladas con este sistema están a un 46% de almacenamiento, pero hay casos graves, como las presas Peñuelitas o la Ignacio Allende que están a punto de secarse, pues están a 8% y 16%, respectivamente.