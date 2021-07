Seguirán detenciones en Guanajuato para quien consuma marihuana: Álvar

En Guanajuato, quien consuma marihuana en la vía pública, seguirá siendo detenido, pues a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la despenalización para el uso lúdico de esta droga, no hubo cambios en la cuestión penal ni administrativa, por lo que las policías podrán seguir haciendo las detenciones, como hasta ahora.

Así lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, quien en entrevista con Organización Editorial Mexicana explicó que para términos de operación policial esa despenalización para uso lúdico no cambia en nada, pues no hubo un cambio en las cuestiones penales y administrativas y por ende las detenciones continuarán en el estado.

El que fuma marihuana tiene que ir a Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) a sacar una identificación, un permiso, cuando no existen las normas jurídicas o reglamentarias para hacer ese proceso, deja abierta la puerta para la producción, cultivo, distribución, cuando no existen las normas reglamentarias que regulen ese proceso.

¿Qué va a pasar con nosotros? Al que veamos con marihuana lo vamos a detener y nos lo vamos a llevar ante el Ministerio Público, porque no cambió absolutamente nada. El permiso es lúdico, es fumar en privado, pero falta la normatividad para saber dónde es público y dónde es privado.

“Entonces, las policías municipales y nosotros, al que veamos fumando marihuana, los reglamentos municipales dicen que el que consuma marihuana en la vía pública es una falta administrativa, no hubo cambio en eso”, dijo en entrevista exclusiva Álvar Cabeza de Vaca.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado dijo que la despenalización del uso lúdico de la marihuana, más que resolver una situación, vino a dejar en el limbo muchas cosas, pues en la realidad no hubo cambio y no estará permitido fumar marihuana en la calle, pues eso no quedó resuelto, así como tampoco se podrá hacer el trasiego de grandes cantidades sin una consecuencia legal.

“Lo que hicieron fue una pateada de bote que deja el problema prácticamente igual, porque no existe la normativa administrativa para hacer lo que dijeron que se tenía que hacer y para que se haga, van a pasar meses”, señaló.

“No despenalizaron nada”

Álvar Cabeza de Vaca señaló que si el tema de la marihuana era de por sí problemático, con esta despenalización para el uso lúdico quedó peor, pues hay mucha ambigüedad y ante eso las policías deberán atenderse a hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes y que indican que no se puede consumir drogas en vía pública ni tampoco hacer un trasiego de éstas como si nada.

Además, señaló que tampoco quedó claro cómo será el permiso, qué debe decir éste, cómo se deberán acreditar las personas que son consumidoras de marihuana, qué base de datos se deberá consultar. Nada hay de ello, por lo tanto en lo penal no hubo cambios, a pesar de esa disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En lo penal, que es lo que nos interesa a nosotros, las faltas administrativas o delitos no tocaron nada, a quien veamos con marihuana, se va detenido, así traiga poquita o mucha; nosotros, lo que hacemos acá, así traiga menos de cinco gramos, lo llevamos con la autoridad correspondiente, que es el Ministerio Público, y ahí ya tendrán que decir oficialmente si es adicto, si su dosis es de menos de cinco gramos, pero nosotros seguiremos igual, deteniendo a quien consuma droga en vía pública o a quien detectemos que la posea”.

Decomisadas 2.5 millones de dosis de marihuana en Guanajuato

De acuerdo con los datos de los resultados semanales del Operativo Guanajuato Seguro, en el primer semestre de 2021 han sido decomisadas dos millones 434 mil 826 dosis de marihuana.

El mayor decomiso de marihuana ocurrió en febrero, en donde fueron aseguradas un millón 272 mil 830 dosis en el estado.