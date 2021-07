Denuncian agricultores de Guanajuato estafa por falsos gestores de Conagua

Agricultores guanajuatenses han sido víctimas de estafadores que se hacen pasar por gestores internos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que reciben llamadas en donde les indican que les ayudarán a agilizar sus trámites de adhesión pagándoles de 7 mil 30 mil pesos por honorarios, así lo confirmó Rubén Vázquez de la Rosa, presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense.

“Hay una persona que llama de México, dice que se llama Víctor González y ofrece servicios de gestoría dentro de la Conagua; nos ofrece sus servicios de gestoría, me ha hablado dos veces, la realidad es que él no gestiona nada”, dijo.

Para los productores agrícolas ha sido muy complicado realizar sus diversos trámites con la Conagua ya que consideran que es un organismo muy lento, pues hay trámites desde 1996 sin concluir, por lo que varias personas se hacen pasar por gestores para ofrecer un proceso más rápido, pero con pago de honorarios y en algunas ocasiones no es verdad el puesto de la persona.

Ante el escenario actual, la Conagua ya realizó la denuncia correspondiente a las autoridades de la dependencia, pero no han tenido una postura ante el sector o a los medios de comunicación respecto al tema.

“Nosotros ya denunciamos eso a la Conagua, pero desgraciadamente la Conagua no sale y no dice nada al público, o sea debería de sacar un desplegado, hacer una rueda de prensa donde digan oye te está hablando esta persona no se dejen no vayan a caer porque es falso”, señaló.

Rubén Vázquez de la Rosa confirmó que desde enero una persona llamada Víctor González comenzó a contactarlo diciendo que hablaba desde la Oficina Central de México para atender diversos números de expediente, en el que le pedía hasta 30 mil pesos para poder agilizar el mismo.

La última llamada que recibió fue en junio, en donde se le dio seguimiento a un expediente con folio 4296, “una vez que tú estés de acuerdo, checamos el presupuesto de honorarios para que tú me des las firmas y básicamente es adelantar el trámite, me dices, ok adelante, se realiza el pago y ese mismo día te mando toda la información a donde tú me indiques”, dijo Víctor González en una llamada al líder productor.

“En enero me pedía 30 mil pesos por sacar el trámite, hace como dos meses al licenciado que nos apoya en cuestiones jurídicas del tema de Conagua le pedía 15, esta persona me habló hace como 15 días aproximadamente y me pide 7 mil pesos, pero es totalmente falso”, comentó Vázquez de la Rosa.

Cualquier persona que quiera saber su trámite tiene que ir a Conagua, pero por ahora es con cita por el tema de la pandemia, por lo que muchos productores no son notificados de sus trámites, tienen que acudir con cita programada desde 8 a 10 días antes.

Varios productores que sí aceptaban realizar el depósito o transferencia, se dieron cuenta que el número de referencia no era de una institución bancaria formal, incluso algunas eran claves del Oxxo.