Sin órdenes de sus mandos militares hicieron "inspección de rutina" en camiones de León

León, Gto.- El comandante de la dieciseisava Zona Militar de Guanajuato, Enrique García Jaramillo, descartó que existiera una orden para un grupo de militares revisara la semana pasada dos unidades del transporte público de León.

Comentó que no hay un operativo de por medio y que sólo se trató de dos revisiones aisladas aunque lo que dijo que lo que sí están haciendo es un acercamiento con la ciudadanía.

Local Desconocen si continúan operativos de Sedena en camiones de León

"No hay ningún operativo, fueron dos revisiones lo que se tiene ahí comentado, fueron dos revisiones aisladas. No hay ninguna instrucción de hacer ese tipo de revisiones, no es tema. Estamos trabajando, estamos haciendo los niveles de acercamiento con la población, el primero, segundo y tercer nivel como marca la ley, entonces somos muy respetuosos de eso y pues nuestra gente está haciendo lo mejor que puede para la seguridad", dijo.

Esto luego de que la semana pasada los militantes pararon en dos ocasiones a unidades del transporte público que conducía por la colonia 10 de Mayo. De acuerdo a usuarios, la instrucción fue que los varones se bajarán de la unidad para realizarles una revisión “de rutina”, mientras que las mujeres y los niños podrían permanecer en la parte de arriba.

Cuando se le preguntó sobre si habría alguna investigación frente a estos hechos que de acuerdo a organizaciones de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, transgreden la integridad de la ciudadanía, García Jaramillo justificó que “seguramente” tuvieron una denuncia.

"Seguramente ellos tuvieron alguna denuncia y como te digo, fueron dos casos y seguramente ellos tuvieron una motivación para hacer ese acto", señaló.

Local Califica municipio de riesgosos los operativos de SEDENA en camiones de León

Fue el presidente de los Transportistas de León, Daniel Villaseñor, quien dijo que los militares recibían este tipo de instrucciones por parte de los “altos mandos”.