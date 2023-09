Califica municipio de riesgosos los operativos de SEDENA en camiones de León

León, Gto.- El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona calificó de riesgosos los operativos que está haciendo la Guardia Nacional en el transporte público de León. Descartó que por el momento el municipio haya detectado pasajeros con droga o armas de fuego.

Ante esto, comentó que desconocen porque la SEDENA está implementado estos trabajos donde los pasajeros se pueden ver vulnerados en sus derechos humanos.

“En estas circunstancias creo que sí es complicado y sobre todo riesgoso para quien va en la unidad, tan sólo para los propios chóferes el bajar a la gente no siempre son en los lugares adecuados (...) A nosotros no nos han consultado, ya por ahí nos comunicamos con la SEDENA sobre todo si hubiera una llamada de emergencia dentro de una unidad se podría justificar”, dijo.

Dijo que el municipio no va a emprender acciones legales en contra de las autoridades federales, aunque dijo que si cualquier ciudadano se siente ofendido lo puede hacer.

“Vimos a través de la prensa la preocupación de los ciudadanos porque no están habituados, no estamos habituados que te paren en pleno viaje, entiendo que solo bajan a los varones, creo que a las mujeres y a los niños no los están bajando, sin embargo, es un hecho que está haciendo la SEDENA, complicado, no teníamos conocimiento de estos operativos y estaremos coordinándonos”, agregó.

El funcionario municipal comentó que los transportistas tampoco estaban enterados de estos hechos y que hasta el momento van dos operativos de los que tienen conocimiento que se efectúan dentro de las unidades.

“Tampoco los transportistas sabían, al principio generó desconcierto porque no sabían si iban por una persona que ya iba en la unidad, pero bueno entiendo que ya van dos operativos, se va a estar pidiendo información sobre todo que estos operativos no pongan en riesgo a los propios ciudadanos”, añadió.

Detalló que, si bien las tres órdenes de gobierno realizan trabajos en conjunto, en ocasiones la Guardia Nacional emprende trabajos por su parte sin la contemplación del estado y el municipio.





Caso inédito en 23 años: Villaseñor

El representante de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor, dijo que este es un caso inédito en 23 años

"La verdad es un tema que nos sorprendió mucho, es inédito, en estos 23 años nunca se había dado, al menos en los 23 años que tengo en León. Es un tema que no nos toca decir si está bien o mal y nosotros siempre estamos coadyuvando con las autoridades, el que nada debe nada teme, no debe haber problema ni queja, no pasó a mayores y si esto sirve para la seguridad pues bienvenido", dijo.

Agregó que no sabe si están buscando a alguien, pero que al ser autoridades federales el operador se vio en la necesidad de parar el camión para que hiciera su trabajo.

"Es una inspección de rutina"

Fue el martes de esta semana por la mañana a la altura de las calles de Río Mayo y Delta en las inmediaciones de la colonia Diez de Mayo cuando militares bajaron y catearon a pasajeros de ruta de camión por primera vez en la historia de la ciudad.

Se trató de la ruta 20, con número económico LE-943 la cual se encontraba llena de pasajeros cuando uno de los soldados subió al camión y anunció una inspección de rutina.

A los varones les pidieron bajarse donde fueron revisados tanto ellos como sus mochilas mientras que el resto de la población se quedaron sorprendidos ante lo que estaba ocurriendo.