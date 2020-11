Se vislumbra un año 2021 violento: Observatorio Nacional Ciudadano

Leonel Fernández Novelo, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano, aseguró que 2021 se vislumbra como un año igualmente violento que 2020, pues aparte de que no existe una estrategia de seguridad implementada por el Gobierno Federal para contener esto, el recorte de recursos para policías municipales y estatales complicará el panorama que se vive en el país.

No hay evidencia de que 2021 sea mejor, no hay políticas públicas, no hay una estrategia de seguridad del gobierno federal, en algunas ciudades existe, pero no vemos estrategias puntuales, están apostando a que sólo con la varita mágica de la Guardia Nacional se va a resolver, cuando lo único que le hicieron fue ponerle un gafete a militares, pero no están cambiando la estrategia, no está cambiando la forma del delito, se apostaba por un modelo nacional de policía que podía empezar a girar la tuerca al respecto, pero con la disminución de fondos de Fortaseg, prácticamente mataron esta posibilidad.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Esperan 250 asistentes de 12 municipios en Foro de bares y cantinas

“Entonces vemos un panorama muy complicado de centralismo de la parte de seguridad a nivel federal, policías locales muy débiles, poco capacitadas, gobiernos estatales que no saben qué hacer y 2021 va a ser un año muy complicado”, dijo el director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano.

Leonel Fernández Novelo señaló que han sido dos años en donde se han estado batiendo récords de violencia, pues 2019 cerró como el año más violento hasta entonces, 2020 cerrará como el año con más violencia en las últimas dos décadas “y por más que el Gobierno Federal insista en que se está aplanando la curva o la tendencia, si vemos lo que pasa es que realmente se mantiene en el punto más alto, lo cual no es un éxito ni una cuestión de festejar, por supuesto es importante que no hayan crecido con la misma velocidad a la que estaban, pero si ya tenías 38 de temperatura y subes a 39 y te quedas en 39 no estás mejor, ya no subiste a 40, pero sigues mal”.

El director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano aseguró que el centralismo con que está manejando el actual Gobierno Federal el tema de la seguridad está complicando atender el tema de seguridad, pues aunque hayan sido detenidos liderazgos de grupos criminales, no se está atendiendo el problema de raíz y la delincuencia sigue operando en el país.

De nada sirve detener a uno o dos personajes importantes, cuando las estructuras criminales van más allá, ya no son estas estructuras piramidales donde ya no hay un líder que controle todo, sino por el contrario, tienen esquemas mucho más empresariales, donde es muy fácil reemplazar a estos líderes.

“Y el problema es que no atienden las raíces del problema, no entienden que se tiene que hacerles más difícil la comisión de los delitos y no sólo detener”, expuso.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Siguen perdiendo los bares y las cantinas

Crisis por pandemia incrementaría delitos

Leonel Fernández Novelo dijo que los gobiernos municipales, estatales y federal deben poner especial atención en las consecuencias económicas provocadas por la pandemia, pues muchas personas perdieron su empleo, hay mucha gente desesperada y ello podría incrementar la delincuencia, sobre todo en lo referente a los delitos patrimoniales, como ya se está viendo que están incrementando los robos a negocios e incluso los de casa habitación, cuando hay gente confinada en sus casas.

Una de estas pandemias, con encierros, con mermas económicas, con menos gente en la calle, con despidos, con menos salarios eventualmente va a generar no sólo delitos patrimoniales, sino otros problemas como violencia familiar y si saben que están empezando a crecer dos delitos patrimoniales donde hay una posibilidad alta de que se ejerza violencia, es momento de atenderlo.

“En el caso particular de robo a casa habitación, casi siempre el comportamiento de este delito es no violento, porque se realiza cuando no están las personas, pero el hecho de que haya personas dentro de las casas en este confinamiento y además se estén cometiendo estos delitos, no sólo aumenta la cantidad y el monto de lo robado, también la probabilidad de ejercer violencia y las policías deben empezar a ver patrones para evitar estos incrementos y posibles afectaciones más graves por el ejercicio de violencia”.