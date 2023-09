Ernesto Prieto Ortega se registra para buscar candidatura de Morena

A través de sus redes sociales este martes el Director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP, Ernesto Ortega Prieto anunció su registro en la búsqueda de coordinar la Defensa de la Transformación de Guanajuato, es decir, la candidatura de la gubernatura por Morena.

En su mensaje mencionó: "Ya estamos registrados formalmente, estamos, una vez que decida el Consejo Estatal, promover a dos hombre y dos mujeres. "

Ernesto ortega es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y cuenta con diversos cursos en Derecho Laboral, Penal y Procesal Penal por la misma casa de estudios. Posee diversos diplomados y especializaciones en materia jurídica.

Además cuenta con más de 30 años de experiencia dentro de la Administración Pública, cuenta con una vasta trayectoria en materias de derecho, administración y negocios; fungiendo como Subtesorero de Fiscalización, Asesor del Jefe de Gobierno y Director General de importantes instituciones del servicio público, como son el Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, cargos que ocupó de 2000 a 2008.

A continuación te compartimos su mensaje íntegro:

"Amigas y amigos de Guanajuato les habla Ernesto Prieto Ortega para informarles que el día de hoy me he registrado para el proceso de Definición de la Coordinación de la Defensa de la Transformación de Guanajuato. El folio que me entregaron es el 102823, la fecha de registro es 3 de la tarde es el 25/ 09 / 2023.

Ya estamos registrados formalmente, estamos, una vez que decida el Consejo Estatal, promover a dos hombre y dos mujeres, espero contar con eso, y decirles que vamos por la transformación. Guanajuato merece mucho más de lo que le está pasando en estos momentos, requerimos unidad, requerimos organización y requerimos movilización.

La 4T es mucho más que una candidatura, la 4T es la Esperanza en la que confían los guanajuatenses, hombre y mujeres libres de Guanajuato.

Vamos a esperar los resultados de este Consejo Estatal, estamos confiados de que vamos a salir adelante y que las compañeras y compañeros que salgan también, pues vamos a tener un encuentro fraterno de ideas, de propuestas y lo mejor de que le cumplamos a la gente, la gente sabe de donde venimos y sabe a dónde vamos.

Eso es muy importante que la gente este enterada de dónde venimos los que aspiramos a la coordinación de la Defensa de la Transformación de Guanajuato.

No puedo hablar en estos momentos de gubernaturas, pero sí puedo hablar de las coordinaciones de la Defensa de la Transformación de Guanajuato.

Un abrazo fraterno y vamos a seguir viéndonos, como nos hemos visto en más de 40 municipios. Hasta luego."