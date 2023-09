Denuncia Marcelino Trejo trabas para registrarse para contender por coordinación de los Comités de Defensa de la 4T en Guanajuato

León, Gto.- El presidente del Colegio de Abogados en el estado, Jorge Marcelino Trejo, descartó la posibilidad de registrarse a la lista de aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guanajuato ya que consideró les imponen una serie de trabas y adoctrinamiento.

Esto luego de que a los aspirantes les solicitaron un curso de formación política para poder realizar el trámite que les daría el nombramiento oficial de candidatos. Sin embargo, aseguró que prefirió evitar lo que le pasó a Marcelo Ebrard Casaubón en su búsqueda por la candidatura a la Presidencia de México.

Local Abre Morena convocatoria para coordinar trabajos de la 4T en Guanajuato

“No, definitivamente no me voy a registrar por el hecho de que me piden un curso de formación política y la verdad no, como un adoctrinamiento, entonces prefiero mejor quedarse así, no vaya a ser que me pase lo de Marcelo, mientras esté así no tiene caso”, dijo.

El abogado comentó que con ello se sintió limitado y quiso evitarse la pena y hacer el ridículo que le ocasionaría esta situación.

Dijo que para él son sólo una serie de trabas pese a que argumentan que no es necesario afiliarse al partido ya que es un movimiento ciudadano.

“Ponen dos, tres trabas y ya con eso te limitan y yo prefiero mejor no pasar ahí la pena, el ridículo de este tema no lo voy a dejar pasar”, agregó.

Jorge Marcelino no descartó la posibilidad de buscar algún otro puesto de elección popular como una diputación, alcaldía o senaduría y no sólo por Morena, pues aseguró que tiene diferentes propuestas de otros partidos como el PAN, el Partido Verde, aunque los más insistentes han sido los de Movimiento Ciudadano.

Los aspirantes a la coordinación de Morena tienen hasta este martes para realizar el proceso de registro, en cuanto se abrió la convocatoria el pasado lunes se anotó Ricardo Sheffield Padilla y la tarde de este día lo hará Bárbara Botello Santibáñez.

Guanajuato Arranca la carrera de Morena en Guanajuato

De acuerdo a los consejeros estatales sólo dos hombres podrán buscar la contienda interna en el partido por lo que sólo cabe uno más en la lista y el número de mujeres aspirantes a coordinar los trabajos de la 4T en Guanajuato es ilimitado.