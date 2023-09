Arranca la carrera de Morena en Guanajuato

León, Gto.- Morena ha dado luz verde en la tarde de este lunes a las convocatorias que marcarán el inicio del proceso para las candidaturas a las nueve gubernaturas que serán renovadas en 2024.

Siguiendo una estrategia similar a la utilizada en la selección de la candidatura presidencial, el partido busca adelantar los tiempos electorales.

Bajo la figura de "coordinadores estatales de la defensa de la Cuarta Transformación", el Comité Ejecutivo de Morena ha anunciado las convocatorias, requisitos y cronograma que deberán seguir los interesados en cada una de estas candidaturas.

El partido planea repetir el método que resultó en la elección de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial, argumentando que se trata de procesos internos y no electorales, lo que les permitiría sortear actos anticipados de precampaña.

“Si se aprueba este mecanismo, se espera una serie de renuncias en los próximos días, ya que los aspirantes a las nueve entidades deberán separarse de sus cargos para formalizar sus registros los días 25 y 26 de septiembre. Una vez aprobados, comenzarán a recorrer las regiones en las que pretenden contender”, informó Alfonso Ramírez Garibay, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato.

Entre las mujeres que buscarán registrarse se encuentran la ex priista Bárbara Botello Santibáñez, quien actualmente es simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional, y la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez.

Por parte de los varones, quienes han señalado que desean competir son el procurador del Consumidor Ricardo Sheffield Padilla, así como el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega, además del abogado leonés Jorge Marcelino Trejo, quien, a pesar de no ser morenista, se registrará como ciudadano.

Los recorridos, que seguirán reglas específicas, tendrán lugar durante octubre, con el objetivo de tener un ganador o ganadora antes del inicio de las precampañas el 5 de noviembre, según lo establecido por el Instituto Nacional Electoral.

El método de selección será a través de encuestas, con la intención de cumplir con la paridad de género. En principio, se espera que todas las convocatorias sean mixtas, y los resultados de las encuestas determinarán si se favorece a una mujer o un hombre en cada entidad.

“Buscaríamos que, de los nueve aspirantes, sean 5 mujeres y 4 hombres”, declaró Garibay.

La apertura de la próxima convocatoria para definir al defensor o defensora de la Cuarta Transformación en Guanajuato será mixta, permitiendo que tanto hombres como mujeres se inscriban.

Los nueve estados en los que Morena llevará a cabo procesos de elección estatal son Chiapas, Veracruz, Tabasco, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Yucatán, Jalisco y Guanajuato.

El registro para los aspirantes se realizará los días 25 y 26 de septiembre, y los resultados se darán a conocer a través de tres encuestas. Guanajuato se mantiene como un estado de baja rentabilidad para Morena, ya que no está gobernado por dicho partido.

Alfonso Ramírez Garibay, compartió su nerviosismo respecto a los resultados:

"Yo estoy igual de nervioso que tú, anoche no pude dormir esperando a que salieran los resultados, estuve platicando con la gente del SEN y me dijeron que no pasa de hoy".

Tanto en la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, donde Morena actualmente gobierna y busca repetir el triunfo, como en Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, y en Guanajuato y Yucatán, bajo gobiernos del PAN, hay aspirantes de ambos sexos, sin que se vea una ventaja irreversible para ningún género.

El partido también analizará las entidades en las que tiene menos ventaja y considerará el género que los partidos contrarios impulsarán para definir sus candidaturas.

“Guanajuato permanece en un bloque de baja rentabilidad para Morena, debido a que es un estado que no es gobernado por nosotros”, enfatizó el Secretario Estatal.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la ley de paridad de género, los partidos deberían impulsar al menos cuatro mujeres en las nueve candidaturas.

En el caso de Morena, decenas de personas aspiran a estas candidaturas, incluyendo políticos locales, empresarios, funcionarios locales y federales, senadores e integrantes del gobierno federal, quienes deberán renunciar en esta semana para seguir con sus aspiraciones.

En el ámbito federal, se espera que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, contienda por la candidatura de Veracruz, mientras que, para la candidatura de Guanajuato, se mencionan nombres como el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield, y el titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto.