Se manifiestan estudiantes del SABES de Jardines de Echeveste [Video y Fotos]

Madres de familia, estudiantes y ex alumnas del Bachillerato SABES de Jardines de Echeveste, se manifestaron la mañana de este viernes afuera de la institución educativa luego de una serie de denuncias por acoso por parte de algunos profesores hacia las estudiantes.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Una madre de familia de la cual se guarda su identidad por temor a represalias, aseguró que con su caso ya pesan dos denuncias contra los profesores en la Fiscalía de Guanajuato, por presunto acoso contra su hija y otras seis estudiantes, aunque aseguró que no todas las alumnas y mamás hablan por miedo.

“No es la primera vez, al parecer no es el único maestro, el maestro Efrén, hay más, entonces sí nos gustaría pedirle a la comunidad educativa que alce la voz, que no nada más seamos nosotros y por medio de nosotros ahora sí que ellos se apoyen con nosotros para poder hablar las cosas que están pasando dentro del SABES Jardines de Echeveste. Dentro de la institución hay siete denuncias y en la Fiscalía hay dos (denuncias) porque los padres de familia tienen miedo de represalias contra sus hijos”, dijo.

Las alumnas denunciaron con sus madres que los profesores imputados tenían acercamientos con ellas y pláticas en sus redes sociales privadas.

El estudiantado y las madres de familia aseguran que la directora de la institución no tomó cartas en el asunto y referente a la maestra Amaranta, quien el lunes pasado denunció a través de una video en redes sociales un supuesto despido injustificado, las mamás la defendieron y pidieron su restitución, pues aseguran que siempre le ha brindado apoyo al alumnado.

Tras haberse prolongado la protesta por más de una hora, el coordinador regional de los centros SABES de León, Ignacio Guerrero, salió para hablar con un grupo de madres y alumnas, pero lo desconocieron y las estudiantes pidieron que todas fueran escuchadas.

Por su parte, el coordinador de Relaciones Laborales del SABES, José Manuel Mendoza, dijo que todo esto surgió tras un ejercicio que se hizo al interior de la institución por parte de las autoridades para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de expresarse.

“Todo esto surgió mediante un sondeo que yo realice en la Coordinación de Relaciones Laborales del cual hacemos en algunos lugares de todo el estado para monitorear cómo están las cosas, cómo se sienten los alumnos, cómo van trabajando los profesores, si existen casos o quejas que pudieran ser vertidos ante nosotros”, comentó.

Las autoridades del SABES aseguraron que hasta el momento hay tres profesores en investigación aunque uno de ellos ya fue despedido y el otro está siendo investigado con goce de sueldo y el caso de la directora Alma Rosa Gaytán pudiera sumarse ya que la acusaron de encubrir a los maestros.

Referente a la profesora Amaranta, dijeron que se dio de baja porque incitó a las y los jóvenes a que rayaran las paredes de la institución y los protocolos del SABES dictaminan que eso es un acto de violencia que no es tolerable.