Investiga SABES a profesores por acoso; a uno lo dio de baja

León, Gto.- Tras una investigación por acoso escolar hacia el estudiantado, el Bachillerato SABES de Jardines de Echeveste dio de baja a un profesor y otro se encuentra separado de sus actividades escolares en lo que se resuelve su situación.

La institución educativa dio a conocer esta información tras la denuncia en redes sociales de una maestra identificada como Amaranta, que asegura la despidieron por asesorar a los estudiantes y exhortarlos a que no se quedaran callados.

En un comunicado de prensa, el SABES informó que los procesos se están llevando a cabo tal y como están señalados de manera institucional.

“Respecto a los casos de acoso escolar mencionados en algunos medios de comunicación, se informa que en el SABES se realizan las investigaciones respectivas y se siguen al 100% los procedimientos y protocolos para la detección, prevención y atención de la violencia escolar, como resultado de los casos denunciados, uno de ellos se concluyó con la terminación de la relación laboral del docente involucrado y uno más fue separado de su actividad frente a grupo mientras se concluye la investigación, su situación laboral será definida al concluir dicho proceso”, citó.

El lunes pasado la maestra Amaranta denunció mediante un video de Facebook que se hizo viral que los directivos de la escuela ya no le permitieron el acceso a la institución sin argumentar algo, sólo por apoyar a las jóvenes en temas “delicados, pero que se tienen que abordar”

“Rechazamos todo tipo de violencia y actos que promuevan conductas delictivas y agresiones, como el caso de incitar a estudiantes y padres de familia a realizar acciones de agresión física y actos de destrucción, lo que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad educativa”, se agregó en el comunicado.

Si bien el discurso de la maestra no específico, recordó cuando algunas estudiantes realizaron denuncias públicas a través de ejercicios como tendederos de denuncias.

“Lo que me está haciendo el SABES, se da en el contexto de lo que ha estado sucediendo en el centro con algunos profesores y no quiero que nadie se pueda confundir y pensar que se trata de lo mismo, no es así y ustedes lo saben ¿Por qué me están despidiendo? Nadie me ha presentado evidencia de alguna queja ni se me ha informado de ningún proceso en mi contra del que yo pueda defenderme, tampoco se me ha dado razones por escrito ni nada”.

“Pero qué contraste que a mí se me trate de esa manera, mientras que a profesores con señalamientos graves sí se les da la oportunidad de argumentar a su favor en un proceso en el que se les informa. En realidad, hay cientos de estudiantes a quienes se les puede consultar de la manera que me conduzco con ellas y ellos”, dijo.

Los estudiantes convocaron este viernes a las 07.30 de la mañana a una protesta afuera de la institución para denunciar todo lo que está ocurriendo en el bachillerato.