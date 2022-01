Se irán inversiones si Reforma Energética no contempla energías limpias: Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, advirtió que si la Reforma Energética que propone el Gobierno Federal no permite el tránsito hacia la generación de energías limpias en el país, no sólo dejarían de llegar inversiones a México, sino que incluso empresas que actualmente están asentadas podrían irse, al no encontrar condiciones para producir con menor cantidad de contaminantes.

Durante su participación en la reunión plenaria de las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que hoy lo que más les interesa a las empresas no son los incentivos que puedan encontrar en los estados para asentarse, sino que haya disponibilidad de energías limpias, pues la mayoría de las firmas transnacionales han hecho compromisos de reducir su huella de carbono.

“Si México no les ofrece a estas empresas esa opción, van a tomar otras opciones para llevarse estas inversiones, entonces sí es muy importante que una reforma de este tipo pudiera restarnos competitividad”, dijo el gobernador de Guanajuato, al señalar que no se tiene que apostar todo solamente en la producción de energías fósiles.

Local Abatir sobreexplotación de mantos acuíferos, objetivo de proyecto “Agua Sí”

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que si México no empieza el éxodo hacia las energías limpias, las inversiones de empresas del ramo automotriz que están apuntando a la fabricación de vehículos eléctricos no podrían llegar al país, pues no hay las condiciones para reconvertir las plantas para este fin.

“La reconversión a los autos eléctricos es un tema que nos va a arrollar (...) y no estamos fabricando autos eléctricos en México y platicando con los directores de las empresas transnacionales, nos dicen que no hay las condiciones para fabricar autos eléctricos en México, no está la proveeduría, dicen ‘nos sale más caro traernos los materiales desde Estados Unidos y fabricarlos aquí, con todo y la mano de obra barata’ que pagar en dólares en Estados Unidos, entonces están tomando la decisión de no estar reconvirtiendo las plantas, porque no hay las condiciones de contar con energías limpias, que es algo que les exigen sus clientes”.

El gobernador de Guanajuato recordó que con la llegada de Joe Biden a la presidenta de Estados Unidos, se planteó un ambicioso plan para disminuir la contaminación y es transitar a la utilización de autos eléctricos, pues se tiene proyectado que para 2030, 50% de los vehículos que circulen en Estados Unidos serán de esas características y en donde ya son 25 estados de ese país los que han hecho esa apuesta.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que México tiene la inmejorable oportunidad de aprovechar que con el conflicto económico que tienen Estados Unidos y China, las empresas están viendo al país como una opción para traer su proveeduría y poder entrar al mercado norteamericano.

Además, señaló que de acuerdo con el Inegi, la región del Bajío, compuesta por Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro, crecerá a un 7% anual, pero dejó en claro que si no se da el salto para atender la demanda energética que ya están exigiendo las empresas, todo podría esfumarse.

“Si no tenemos energía qué ofrecerles, créanme que eso sólo va a quedar en un sueño, vamos a perder competitividad, vamos a perder empleos y vamos a seguir generando pobreza y eso no es lo que queremos para nuestro querido México”.

Guanajuato apuesta por energías renovables

Por su parte, Guanajuato ha transitado hacia la generación de energías limpias y en el estado actualmente se están generando alrededor de 292 megavatios de energía.

De acuerdo con el reporte del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía, Guanajuato ha incrementado significativamente la generación de energía fotovoltaica, gracias a los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía en materia de electricidad.

Actualmente en el estado hay 15 empresas que consiguieron permisos para generar electricidad en auto abastecimiento, de 22 que fueron tramitados, dio a conocer la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, Isabel Ortiz Mantilla.

En Guanajuato están ubicados dos parques generadores de energías limpias, como es el Parque Eólico Santiago, ubicado en el municipio de San Felipe, así como el Parque Solar Don José, ubicado en el municipio de San Luis de la Paz.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo llamó a los diputados del PAN a que no permitan que la Reforma Energética planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñe a las energías limpias, pues de otra forma el país perdería competitividad y los empleos se estarían yendo.

“Yo coincido con el presidente de que debemos tener industrias fuertes, una CFE fuerte, pero no puede ser a costillas de matar la competitividad o matar a la competencia, necesitamos ser competitivos porque mejoremos, no por quitar a los de enfrente y eso es algo que nosotros como partido tenemos que poner sobre la mesa, en los foros y creo que Acción Nacional debe tener el contexto mundial”.