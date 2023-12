Se agotan boletos para primeras filas de Backstreet Boys en la Feria León 2024

León, Gto.- Las filas para la compra de boletos en Línea Cero de Foro Mazda en la Velaria de la Feria Estatal de León está a reventar. Los Backstreet Boys arrasaron con la venta, ya no hay boletos para primera fila.

Local Feria León 2024, hoy inicia la venta de boletos del Foro Mazda (Velaria)

A pesar que el Patronato de la Feria dio a conocer la lista oficial de precios que aplicará para la fila cero en su cartelera de conciertos que van desde los 3 mil 500 pesos hasta 10 pesos, lo cierto es que en la boletera Ticket One cerca del escenario rondan alrededor de 4 mil 025 pesos, lo anterior por los cargos de servicios.

En el caso de la agrupación estadounidense de música pop, Backstreet Boys, ya no hay boletos en las zonas sur A1, norte A2, sur B1 y sur B2 que son los más cercanos al escenario.

La interpreté de “Love Me Like You Do”, Ellie Goulding en las zonas sur A1 y norte A2, todavía hay boletos pero en sur B1 y sur B2 están por agotarse, lo mismo pasa con Kings of Leon y Maluma.

Local Por primera vez llega Backstreet Boys a León

En el caso de la Arrolladora Banda el Limón las ventas van lentas debido a que no se ha vendido ni la mitad del sector A1, norte A2, sur B1 y sur B2 mientras que el músico y compositor Marco Antonio Solís “El Buki”, está por agotar los espacios sur A1 y norte A2.

Nicki Nicole, Lasso, Pepe Aguilar, Espinoza Paz y demás artistas aún hay boletos disponibles, solo se recomienda tener paciencia debido a que puedes tardar hasta dos horas o más entrar por el tráfico de personas que buscan estar presentes en los mejores conciertos de esta Feria Estatal de León.

Es de mencionar que la dinámica para entrar gratis a los ya mencionados conciertos no se ha dado a conocer sin embargo, se espera que la mecánica sea como el año pasado, es decir, las personas llegan desde temprano, pagan su boleto de entrada y una vez entregado ya tienen su lugar seguro.

COSTOS DE LOS BOLETOS

Fecha Artista Sección A1 Sección A2 Sección B1 Sección B2 12 enero Ellie Goulding $3,500.00 $3,500.00 $2,000.00 $2,000.00 13 enero La Arolladora Banda $2,000.00 $2,000.00 $1,144.00 $1,144.00 14 enero Nicki Nicole $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 18 enero Lasso $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 19 enero Jasson Derulo $3,500.00 $3,500.00 $2,000.00 $2,000.00 20 enero Banda Cuisillos $2,000.00 $2,000.00 $1,144.00 $1,144.00 21 enero Banda El Recodo $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 25 enero Kings of Leon $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 26 enero Conjunto Primavera $1,144.00 $1,144.00 $1,144.00 $1,144.00 27 enero Pepe Aguilar $3,500.00 $3,500.00 $2,000.00 $2,000.00 28 enero Matisse $341.00 $341.00 $341.00 $341.00 31 enero Espinoza Paz $1,144.00 $1,144.00 $1,144.00 $1,144.00 1 Febrero Maluma $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 2 Febrero Lost Frequencies $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 3 Febrero Backstreet Boys $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 4 Febrero Marco Antonio Solis "El Buki" $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 5 Febrero Los Tigres del Norte $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00