¡Maluma y Ellie Goulding se presentarán gratis en la Feria de León 2024!

A través de sus redes sociales, el Gobernador del Estado de Guanajuato Diego Sinhue y la Presidenta Municipal Alejandra Gutiérrez anunciaron los dos artistas sorpresa que se estarán presentando en el Foro Mazda mejor conocido como Velaria de la Feria.

Recientemente, la Feria de León se volvió tendencia en todo México gracias al anuncio de su cartelera, que incluye a artistas de renombre internacional como The Backstreet Boys, The Kings of León, Nicki Nicole, así como los diversos espectáculos de Walt Disney.

En un mensaje a través de sus redes sociales el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, en compañía de Ale Gutiérrez, presidenta de León anunciaron a los artistas internacionales.

Amigas y amigos, les debíamos el anuncio de los dos artistas sorpresa para la @FeriaDeLeon 2024, es un gusto compartirles con mi alcaldesa @AleGutierrez_mx que #Maluma y #EllieGoulding se estarán presentando el próximo año en La Velaria de León, #GTO. #DondeLaGrandezaNosUne pic.twitter.com/lYY9MYpHxB — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) December 15, 2023

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, es un destacado cantante y compositor colombiano nacido el 28 de enero de 1994 en Medellín. Conocido por su estilo único que fusiona reguetón, pop latino y música urbana, Maluma se ha convertido en una sensación global. Su ascenso a la fama comenzó con éxitos como "La Temperatura" y "Felices los 4". Maluma ha colaborado con artistas internacionales y ha acumulado millones de seguidores en redes sociales. Más allá de la música, es reconocido por su presencia carismática en el escenario y su participación en proyectos filantrópicos.

Además, Ellie Goulding, es una talentosa cantante, compositora y multiinstrumentista británica nacida el 30 de diciembre de 1986 en Hereford, Inglaterra. Su carrera despegó en 2010 con el lanzamiento de su álbum debut "Lights", algunas de sus canciones más famosas incluyen "Love Me Like You Do", parte de la banda sonora de "Fifty Shades of Grey", "Burn", "On My Mind", y "Starry Eyed". Su éxito se debe tanto a su talento vocal como a su habilidad para fusionar géneros musicales de manera innovadora.

Es de mencionar que el acceso a la Feria de León 2024 será de 13 pesos e incluye la cartelera de artistas en el Foro Mazda en la Velaria y Teatro del Pueblo en zona general, mientras que los de la “zona cero” los boletos están entre los 300 hasta 3 mil 200 pesos, dependiendo del artista y zona a elegir a través de Ticket One.

La venta de boletos inicia el próximo martes 19 de diciembre a las 11 horas. Entre los artistas están:

CARTELERA FORO MAZDA

Viernes 12 de enero: Ellie Goulding

Sábado 13 de enero: La Arrolladora Banda El Limón

Domingo 14 de enero: Nicki Nicole

Miércoles 17 de enero: Festival orgullo de Guanajuato

Jueves 18 de enero: Lasso

Viernes 19 de enero: Jason Derulo

Sábado 20 de enero: Banda Cuisillos

Domingo 21 de enero: Banda El Recodo

Jueves 25 de enero: Kings of Leon

Viernes 26 de enero: Conjunto primavera

Sábado 27 de enero: Pepe Aguilar

Domingo 28 de enero: Matisse

Sábado 1 de febrero: Maluma

Viernes 2 de febrero: Lost Frequencies

Sábado 3 de febrero: BackStreet Boys

Domingo 4 de febrero: Marco Antonio Solís

Lunes 5 de febrero: Los Tigres del Norte

Martes 6 de febrero: Sebastián Yatra





CARTELERA DEL PALENQUE

Viernes 12 de enero: Camila

Sábado 13 de enero: Natalia Jiménez

Domingo 14 de enero: Remmy Valenzuela

Lunes 15 de enero: Fuerza Regida

Martes 16 de enero: Ha*Ash

Miércoles 17 de enero: Luis Ángel El Flaco

Jueves 18 de enero: Eden Muñoz

Viernes 19 de enero: Matute

Sábado 20 de enero: Edith Márquez

Domingo 21 de enero: Pancho Barraza

Martes 23 de enero: Marca Registrada

Miércoles 24 de enero: Ángeles Azules

Jueves 25 de enero: Carlos Rivera

Sábado 27 de enero: Emmanuel y Mijares

Domingo 28 de enero: Tucanes de Tijuana

Lunes 29 de enero: Gloria Trevi

Martes 30 de enero: Alejandra Guzmán

Miércoles 31 de enero: Carin León

Jueves 01 de febrero: Carin León

Viernes 02 de febrero: Alejandro Fernández

sábado 03 de febrero: Alejandro Fernández

Domingo 04 de febrero: Banda MS

Lunes 05 de febrero: María José

Martes 06 de febrero: Chuy Lizárraga