Por primera vez llega Backstreet Boys a León

León, Gto.- Los Backstreet Boys fue uno de los grupos para adolescentes más exitosos. La banda conformada por A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson saltaron a la fama con su álbum debut homónimo con temas "We've Got It Goin' On", “I'll Never Break Your Heart" (Nunca te haré llorar).

No fue hasta su tercer discografía en 1999 con Millennium que alcanzaron el estrellato pues sus canciones alcanzaron el número uno en las listas de éxitos de innumerables países. En total sacaron 10 discos más tres álbumes recopilatorios.

De acuerdo a sus ''BSBSpain Fanclub'', sus mejores canciones fueron “Everybody”, “I Want It That Way”, “As Long As You Love Me”, “Quit Playing Games (With My Heart)”, “Larger Than Life”, “Show Me The Meaning of Being Lonely”, por mencionar algunos.

¿Por qué causó euforia que los Backstreet Boys estarán en la Feria Estatal de León?, bien los "Backstreet Boys" (los chicos de la calle de atrás) arrancaban suspiros a sus seguidoras incluso se comenzó a popularizar en México los nombres de Kevin y Brian (Brayan) a partir de que el grupo estadounidense comenzó a escucharse en el país.

Los fans comenzaron a copiar el look de los jóvenes principalmente de A.J. quien usaba playeras sin manga pegadas, gafas oscuras, pantalón bombacho y boinas. También las gabardinas largas se empezaron a usar en hombres y mujeres.

La última vez que los BSB estuvieron en México fue en el Festival Tecate Emblema, el 13 de mayo de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX pero solo fueron parte del cartel y no tuvieron un show completo como el que ahora tienen programado para la Feria Estatal de León el día 03 de febrero.

Como agrupación realizaron un total de seis conciertos, ahora hay que esperar cómo les va ir el próximo año iniciando en la Feria Familia más importante de México.





DATOS:

A partir del día lunes 11 de diciembre comenzará la venta para los boletos de los BSB en https://eventos.ticketone.mx/eventperformances.asp?evt=375&fbclid=IwAR1N_sgLn3S-BhXD_y2Ic6tMmQc8NylN1QHFTEMtrijVOhHZc4US_TK2nhw