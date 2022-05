Sadrac se prepara para las regionales de las batallas Red Bull

León, Guanajuato.- Tiene 19 años, estudia la licenciatura en Psicología en la Universidad de Guanajuato, y desde los 15, ha encontrado en el freestyle una espacio de disciplina, de expresión y de hermandad.

Empezó como un hobby cuando cursaba la secundaria, pero su constancia y trabajo lo han llevado a diferentes competencias que han sido antesala de su preparación para hoy estar dentro de los 48 seleccionados de las Batallas de Gallos de Red Bull.

“Empecé en lo del freestyle como cualquier fan, desde antes escuchaba rap, pero lo del freestyle siento que tuvo un boom de medios del 2017 para acá; yo estaba en la secundaria y era lo que estaba llamando la atención, aparte como a mí me gustaba el rap era algo con lo que congeniaba”, platicó.

Cuando conoció las Batallas de Gallos, un evento importante que dio seriedad a esta actividad desde un ámbito competitivo, Sadrac comenzó a practicar con sus amigos, después a salir a otras ciudades e irse abriendo camino.

Gossip Sadrac: el freestyler silaoense en las Batallas de Gallos Red Bull

¿Cómo es el entrenamiento de un freestyler?

Como en cualquier disciplina, entrenar influye mucho en freestyler, y esto se puede hacer en varios formatos, desde una batalla con alguien hasta usar palabras en un estilo libre, pues de lo contrario es un proceso mental complejo que si no se ejercita puede afectar al desempeño de la improvisación.

“Nada es como preparado, el hecho de que entrenes y que estés en contacto con palabras nuevas, con situaciones nuevas, son recursos que te ayudan para nuevos enfrentamientos para tener otras ideas”, comentó.

Cuando es una batalla libre se pueden usar varios recursos como: el rival, el lugar o las situaciones con las que se pueda conectar con el público. También hay rondas que son muy específicas en las que asigna un personaje o temática.

“A mí me gustan obviamente en las que tenga más conocimiento que es de las que siento que puedo sacar más jugo y también las que me gustan mucho son las temáticas virales porque es un sí o sí que conectas con la gente porque tiene el contexto”, aseguró.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

¿Cómo te apoya tu familia?

Cuando comencé en el freestyle, había mucho estigma por el hecho de hacer algo que parece peligroso, ya que hay personas “debatiendo” en un tono que puede ser ofensivo y crear un ambiente de tensión, por lo que la gente que no está adentrada en este contexto piensa que puede ser algo que salga de control.

“Mis papás al inicio pensaban mucho eso, que tal vez podía llegar a tener un problema con alguien, como que eso no estaba bien de generar esa tensión en público, pero siento que conforme he tenido buenos resultados fue como que dijeron hazlo”, contó.

Luego de su clasificación en las regionales de Red Bull han mostrado más apoyo pues han confirmado que se lo toma en serio, que le gusta y que tiene el talento para hacerlo. Sus hermanas de 27, 25 y 13 años también lo apoyan en lo que tanto le gusta hacer.

¿Se calientan los ánimos en las batallas?

Recordó que sus primeras batallas influían en su estado de ánimo, lo que atribuye a que también era más joven y no estaba muy adentrado en el contexto.

“Ya que te vas disciplinado y que vas a lugares más grandes y que esto está hecho formalmente como un deporte lo entiendes. Cuando termina la batalla le das la mano y un abrazo al otro competidor y sabes que eso se queda ahí. Fuera de ese contexto, todo es agradable, estar de lado del hip hop mantiene ese esencia de hermandad”.

Su modelo a seguir en el freestyle

Sadrac dijo que para la mayoría de los freestylers mexicanos su modelo a seguir es Aczino porque es la clara muestra de superación y es de mucho respeto.

“Es una persona que lleva más de 10 años haciendo esto y logró de pasar de no tener nada a tener mucho simplemente con esta cuestión del rap y también se le respeta mucho porque tiene muchos campeonatos”, compartió.

¿De dónde viene el nombre de Sadrac?

Aunque el apodo o nombre artístico de este medio es otorgado conforme el trabajo de su trayectoria, en el caso de Sadrac es su nombre de pila.

Cuando inició lo empezaron a conocer así y decidió dejarlo porque no es un nombre muy común y se escuchaba bien en el mundo del freestyle.

El proceso de selección para Batallas de Gallos Red Bull

La plataforma hace una convocatoria por medio de video, la cual inició hace cuatro meses con un periodo de dos meses para enviar la audición.

“Lo puede mandar cualquier persona, solo había que bajar la aplicación, grabar el video y es un proceso que eliges algún beat para rapear y tienes un solo intento; si algo sale mal o lo mandas o lo borras, solo es una prueba de intento por año y te aparecen palabras cada 10 segundo, van cambiando y le das a la imaginación para desarrollar ideas con esos conceptos y se manda la prueba”, explicó.

Red Bull elige a personas que tienen mucha trayectoria nacional y en su caso dice entre risas que siente que su prueba fue “casi un milagro o una muy buena prueba o ya no tenían a quien más elegir”.

“Realmente le eche muchas ganas y creo que fue algo que se vio en la prueba y me siento feliz porque habemos competidores buenos en el estado de Guanajuato y haber clasificado me tiene feliz”, expresó.

La misma audición la hizo el año pasado y no fue tan buena, pero todo el trabajo que hizo durante este año se reflejó en el resultado.

“Llegar a las regionales de Red Bull está difícil, muchos lo ven como algo inalcanzable y obviamente llegar a la nacional está más difícil”, agregó.

¿Cuál es el siguiente paso en las regionales?

Sadrac se encuentra en entrenamiento constante que consiste en apoyarse de videos de YouTube que tengan instrumentales, palabras y temáticas; los miércoles se reúne con algunos amigos para simular las batallas y los fines de semana sale competencias en otras ciudades.

“No falta mucho para las regionales, todavía no nos dicen, pero por la fecha de la nacional que es el 2 de julio no es más de un mes en lo que van a iniciar. El hecho de haber clasificado es un logro muy importante y sobre todo voy con la idea de dar un buen papel para el año que viene tener mayor oportunidad de volver a ser seleccionado”, compartió.

Haber salido en esa lista de los 48 a nivel nacional le ha dado visibilidad con gente que no lo conocía y aseguró que lo aprovechará para que se abran otras oportunidades, por ahora, el objetivo es entrar a los 16 finalistas de esta importante batalla.

El mensaje

“Somos muchas personas las que estamos sobresaliendo en esto a nivel estatal, le estamos echando muchas ganas. Hay mucha gente que a mí no me conoce, pero todo el apoyo ayuda mucho, desde un comentario, un mensaje que motiva a no dejar eso.

Invitar a la gente que se la oportunidad de adentrarse a esto, porque hay muchos estigmas sobre el género del rap porque lo asocian con la delincuencia y la mala vida y no siempre es así, en este ámbito del freestyle está más enfocado como una disciplina e intentamos dar un mensaje positivo, reflexivo y críticas sociales para bien”.