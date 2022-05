Sadrac: el freestyler silaoense en las Batallas de Gallos Red Bull

León, Guanajuato. El joven silaoense Sadrac se ha posicionado dentro de los 48 clasificados nacionales de Red Bull Batalla de los Gallos 2022.

Aunque es la segunda vez que participa en la audición, este será su debut en la competencia de freestyle en la que no solo representará a su ciudad de origen, sino también al estado de Guanajuato.

Esta contienda es una de las más importantes a nivel nacional e internacional, pero Sadrac se ha coronado en diferentes ocasiones, como ganador de diferentes contiendas de la región.

A través de sus redes sociales, compartió la noticia de su clasificación y su sentir al lograr ser uno de los debutantes en la etapa de regionales.

“El día que mande la audición a Red Bull Batalla pensé que tal vez no serviría de mucho y me cuestione hacerlo o no. Al final me decidí a mandarla porque, aunque no creí que lo más probable es que no consiguiera la clasificación, quería seguir forjando mi camino y aprovechar todas las oportunidades posibles”, escribió.

Gossip Kenia Os turistea por León antes de su concierto

Dijo que su garganta y él sabían cuántas ganas le puso a la prueba de selección y que después de dos meses de espera, el resultado había sido favorable.

Aprovechó sus redes sociales para agradecer a todos aquellos que desde un inicio han confiado en su talento y aseguró que tendrá una importante participación en la competencia que será orgullo para todos los guanajuatenses.

“Quiero que Silao y todo Guanajuato se sientan bien representados. Tengan por seguro que daré todo de mí, los amo”.

El anuncio

El anuncio se hizo a través del canal de YouTube de Red Bull Batalla, donde el rapero Serko Fu, explicó que en esta ocasión tendrán tres regionales a lo largo del país: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De ahí los que resulten victoriosos se van a unir a los 5 que tienen en el top: Skiper, RC, Lancer, Ari Carrillo y Garza.

En Facebook, Sadrac también compartió una publicación de Artil Armendariz otro de los seleccionados donde se pide apoyo de patrocinios.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Racita, si alguien gusta aportar algún patrocinio de alguna manera para las regionales de RED BULL manden dm, ya sea económico, para ir a más eventos aparte o algunos tramos para andar guapos el día del evento. Los tqm y gracias por tantos mensajes de apoyo y las buenas vibras raza”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sadrac Vl Britannia (@sadrac_ragnarok)

A lo que Sadrac agregó “Son bienvenidos”, recibiendo la respuesta del senador Erandi Bermùdez: “¡Me pongo a la orden! Hay que apoyar a los guanajuatenses de #PuroEsfuerzo como tú”.

Los 48 seleccionados nacionales, 16 por cada clasificatoria, buscarán un lugar en la Gran Final Nacional en Monterrey el próximo 2 de julio.

¿Qué es el freestyle?

El freestyle rap o rap libre es un estilo y una competencia que consiste en rapear de manera improvisada o con una letra escrita en un micro libre sobre una base, según sus reglamentos.

Quien improvisa se llama rapero, MC, freestyler o gallo y el enfrentamiento de dos o más personas suele suceder que los competidores se ataquen con sus defectos, por lo que gana el que sea superior en las rimas.

Las batallas tienen jurados que pueden definir si una ronda se va a una extra para definir el ganador. Una de las competencias más reconocidas es la Red-Bull Batalla de los Gallos, que cada año tiene una sede diferente.