El cineasta leonés Omar Alcalá presenta el cortometraje “El lugar incorrecto”

León, Gto.- Omar José Hernández Alcalá es una joven promesa del cine guanajuatense, como guionista y director del cortometraje de “El lugar incorrecto”, busca dejar en alto a Guanajuato en diversos festivales de cine.

Con este film Omar Alcalá denuncia una problemática que se vive en nuestro país y a nivel mundial que es la pederastia.

“El lugar incorrecto, es un cortometraje de estética nonoaj de vampiros, la historia gira sobre Alaïs, una vampira con apariencia de una chica de 16 años que utiliza su imagen a su favor para cazar pederastas”, mencionó Omar Alcalá.

Como es un cortometraje que ganó la beca de cine del Instituto Cultural de León, Omar comentó que en un inicio se tenía pensado como locación la Plaza de Gallos, ya que busca retratar un espacio que simule estar abandonado, pero no en ruinas, sin embargo esto no fue factible por no poderse modificar recinto cultural ya que está protegido por el El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que se está llevando a cabo en una casona situada en el corazón de León que es pintada en color verde y modificada por su equipo de producción para crear la atmósfera perfecta y llevar a cabo esta gran historia, además tuvieron que conseguir objetos antiguos como cama de latón, lámparas con más de cien años y baúles por mencionar algunos objetos.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Inicios

Este cortometraje nació cuando Omar estaba viviendo en París, y lo planeaba grabar en "Ciudad de la Luz". “ Es un ejercicio que tenía ganas de hacer en cuestiones de época y trabajar algo de vampiros, me gusta trabajar el género de terror y la comedia, además que tenga un mensaje más allá de una simple historia que sirva para transmitir una idea, en este caso Alaïs nuestra protagonista hace lo que en muchas veces falla la autoridad que es detener y castigar a los pederastas”.

El Filme se entregará en el mes de julio tanto a la Comisión de filmaciones como del Instituto Cultural de León, las primeras salidas sería en la muestra de la Cineteca de parte del Instituto Cultural de León, a su vez lo exhibirán en eventos que organicen y al productor le gustaría estrenar en el Festival de Cine en Morelia y el año que viene en el Festival Internacional de Cine Guanajuato, este último que por cuestiones de tiempo no podría entrar este año.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Es de mencionar que Daniel Moreno, diseñador de vestuario del teatro Bicentenario confeccionó desde cero los trajes de Alaïs y Marianne, las vampiras de la historia.

Por último, Omar mencionó que con este y demás cortometrajes que ha realizado siente una responsabilidad de hacer las cosas bien para abrirles las puertas a nuevas generaciones de cineastas en Guanajuato, también espera que estos apoyos sigan existiendo para contar historias de calidad que “no se queden solo en quiero ser cine” sino que se cuenten historias impacten al público y que generen sentimientos.

Datos de Omar

Lleva diez años haciendo cine, inició por gusto con amigos que se juntaban a grabar cortometrajes; en la universidad grababan ejercicios, y al irse de intercambio a España aprendió a realizarlos de una forma más profesional.

Comenzó a escribir guiones que fueron seleccionados en algunos festivales como el Cine Internacional de Guanajuato que quedó en tercer lugar con un documental llamado “Minero Fui”, con no me extrañarás ganó premio en España y Rumania, “Ashli” ganó como mejor director y la actriz fue galardonada como mejor protagonista en los premios al Cine y la Música en Marbella España, premio del público con el cortometraje “Sobrevivir” en el Nox Film Fest en Uruguay, diseños sonoro con el mismo proyecto y este guión ganó la beca del Instituto Cultural de León, con la que recibieron el apoyo de la comisión de filmaciones.