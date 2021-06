Restauranteros lamentan que Distrito León vaya lento

León, Gto.-Pese a que además de la Feria de Verano no haya otros eventos masivos que atraigan a visitantes, los empresarios que se instalan de forma permanente en el edificio gastronómico del Distrito León, confían en que el Patronato de la Feria de León cumpla la promesa de realizar actividades todo el año en esas instalaciones y tener ganancias diariamente.

Christian Ramírez es ingeniero industrial con especialización en calidad de alimentos. Tiene 20 años en el ramo restaurantero y es el dueño de Party Wings que abrirá su tercera sucursal en el Distrito León, en el área de Fast Food.

Del proyecto del Distrito afirma que “está padre” pero lamenta que avance lento. Sin embargo, confía en que “es un buen reto y creo que nos va a ir bien. Para la ciudad es importante tener un área de convivencia y como empresario, considero que es bueno, por algo me metí”.

Karol Rodríguez, jefa del edifico gastronómico de la Feria de León, explicó que el Patronato invitó a los empresarios ya conocidos para rentar estos espacios y algunos sí apostaron por el proyecto que además dijo, ofrece “rentas atractivas”.

Para Christian Ramírez instalarse en el Distrito León resulta ser más caro que lo que pagaba en época de feria. “Pero a mayor movimiento en la zona nos irá mejor y abrir una nueva sucursal es abrir más empleos”, afirma. El problema para los empresarios es que además de la Feria de Verano, del 2 al 25 de julio, no hay más eventos programados para volver atractivo el lugar y acercar clientes.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Con ocho meses de retraso abre Fast Food en Distrito León

INVERSIÓN PRIVADA

El convenio del Patronato de la Feria con los inversionistas establece un subsidio en la renta que irá disminuyendo cada año durante los siguientes cinco. Instalar un restaurante en una zona Fast Food requiere de una inversión de entre 300 mil y 500 mil pesos.

En el caso de Christian Ramírez al tener cinco años en fast food de la Feria, no tuvo necesidad de comprar mobiliario pero sí de “remodelar” o adecuar el espacio que rentó al Patronato, con lo que ha invertido unos 300 mil pesos.

En la Fast Food la renta tiene un costo de entre 102 y 106 pesos mensuales por metro cuadrado; es decir, al mes el propietario del negocio paga entre dos mil 652 y dos mil 756 pesos por un lugar de tres metros de frente y 26 metros cuadrados.

El empresario de restaurantes de alitas es uno de los muchos que aprovechó los créditos otorgados por Fondos Guanajuato para enfrentar la pandemia. A partir de julio empezará a pagarlo y afirma que no tiene problema para hacerlo, a diferencia de otros, sobre todo los afiliados a la Canirac (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados) que han expresado que después de 15 meses siguen sin recuperarse y han pedido al gobierno del estado extienda el plazo.

En opinión de Christian Ramírez, “en las malas épocas siempre hay áreas de oportunidad” y aunque reconoció que “sí vivimos una situación bastante comprometida”, no dejar de trabajar desde marzo de 2020, con entregas a domicilio y que el comensal recogiera en sucursal le mantuvo con cierto margen de ganancias.

La clave, señaló, fue que desde mucho antes de la pandemia ya operaba a través de plataforma, sobre todo en la sucursal de Campestre donde 30 % de ingresos se logran a través del uso de la tecnología mientras que en el restaurante de León Moderno representa 10 %. En presencial, en sábado y domingo recibe alrededor de 250 personas por día y entre semana, unas 60 diariamente.

Con sus restaurantes de alitas y pizzas, Ramírez genera unos 40 empleos tanto para jóvenes como adultos, adultos mayores y cuenta con dos trabajadores que tienen alguna discapacidad.

EDIFICIO DISFUNCIONAL

El edificio gastronómico de la Feria de León tiene una superficie de 13 mil 666 metros cuadrados, en el cual se debió haber dejado infraestructura para instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas, en cada local.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local La sequía en Guanajuato ha llegado a su punto más crítico

Son los mismos conocedores del tema quienes expresaron que la edificación no fue construida para albergar restaurantes, ya que carece de piso de seguridad para cocina, paredes con azulejos especiales que ayudan a mantener temperaturas. Estas adecuaciones las han tenido que realizar los empresarios pero el problema no ha sido asumir los gastos, sino enfrentarse a los impedimentos del Patronato de la Feria para realizar modificaciones en lo es una bodega enorme de cemento, con el frente de cristal.

Los empresarios no pueden hacer contratos individuales con Sapal, ya que el organismo regulador del agua en León solicita el permiso del uso de suelo, del cual carecen. La construcción tampoco cuenta con rejas para captación de grasas y los arrendatarios no pueden hacerlas por falta de uso de suelo.

El Patronato le cobrará a cada restaurantero, a discreción, el consumo del agua que se dividirá entre los restaurantes que estén operando.

Otra problemática a la que se enfrentan los empresarios es la competencia. El Patronato no les asegura que no se instale un restaurante del mismo tipo en el mismo edificio. “Lo exigí, pero no pudieron garantizarlo. Si se interesa otra marca de alitas le darán el espacio”, afirmó Ramírez.

Y si faltaba más, a los restauranteros les incomoda que a la par de estar trabajando se continúen las obras, pues generan ruido y polvo, además de una mala imagen, del lugar que debería estar listo para cualquier actividad.

IMPOSIBLE ARRANCAR A LA PAR DE LA FERIA

Al 11 de junio, fecha en que debió abrir la Fast Food no había más que el letrero del restaurante de alitas y otro de comida corrida; se observó a albañiles trabajando al interior de otro local. Este sábado, dos días antes de la apertura, se ve el letrero de Ciao Pizza, Mi casa es tu casa y Party Wings.

En cuanto a los restaurantes, hace unos días se anunciaba “próximamente” la apertura de El Braserío y de La Vaca Argentina pero sus locales están igualmente vacíos que el resto y ya no están los pegotes de los anuncios.

Pensar que los locales de Fast Food arrancaran el mismo día que la Feria de Verano -2 de julio- no sería una buena idea, pues los responsables externaron al Patronato que no es lo mismo operar un restaurante, que un fast food o un fast food en tiempos de feria. Por ello, la fecha que se estableció es el 21 de junio, para que los trabajadores de estos pequeños locales puedan ir resolviendo problemáticas sobre la marcha. El riesgo de iniciar al mismo tiempo es alto; ese mismo día podría ser el fin del negocio, compartieron.

En un restaurante, el tiempo de entrega de alimentos no debe pasar de 15 minutos mientras que un fast food debe ser entre cinco y siete minutos y un fast food en feria, todavía debe ser más como su nombre lo indica, rápido.

RESTAURANTES

La renta para echar a andar un restaurante en el edificio gastronómico va de acuerdo con un tabulador por metros cuadrados, pero “se ajusta dependiendo del empresario interesado”, señala Karol Rodríguez. En época de Feria, el costo se incrementa y el arrendatario lo sabe, pues su ganancia será mayor.

Por metro cuadrado se paga alrededor de 30 pesos mensualmente. El local más grande es el que ocupa Rockstar Burger con mil 300 metros cuadrados; es decir, cada mes paga 39 mil pesos de renta. Si el local es de mil metros cuadrados se pagan 30 mil pesos al mes de renta; el más pequeño es de 300 metros cuadrados.

Los precios “son bajos porque entendemos la situación económica; preferimos hacer buenas negociaciones a quedarnos con los espacios vacíos. El punto es encontrar un beneficio a la larga, cuando haya Feria, pues en esa época, ellos continuarán con sus actividades habituales, como cualquier día de trabajo”, dijo Rodríguez. Sin embargo, los inversionistas consideran que la renta no es tan cómoda como la hace ver el Patronato y de ahí que el lugar esté casi vacío.

Karol Rodríguez agregó que “la apuesta es que funcione para todos, que prenda el proyecto; nada ganaríamos si cobramos una renta excesiva y tenerlos cerrados o que a los seis meses o al año se vayan”, afirmó.

LEALTAD DE CLIENTES MÁS QUE PROMOCIÓN DEL PATRONATO

Fabián Arellano, propietario de Rockstars Burger desde hace 10 años fue uno de los interesados en abrir una sucursal –la tercera- en el Distrito León cuando le presentaron el proyecto. El amplio espacio del local –mil 300 metros cuadrados- le daba la oportunidad de explotar unos de los grandes atractivos de su marca: los conciertos en vivo en fines de semana.

En la actualidad, en viernes, sábado y domingo, en las tres ubicaciones recibe tres mil 500 personas en cada una. Entre semana, en la Madero, mil 200 diariamente; 800 en Insurgentes y 300 en Distrito León.

Sin los eventos prometidos por el patronato, el único restaurante del edificio gastronómico cuenta con la “lealtad” de sus clientes, reconoce Fabián Arellano, quien agregó que el concepto del Distrito León hasta ahora no le ha beneficiado, ya que sus visitantes no acuden por ir a las nuevas instalaciones de la Feria, sino particularmente a esta nueva sucursal de hamburguesas.

Sin pertenecer a ninguna asociación, el establecimiento logró la certificación H, distintivo otorgado por la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato, diseñado para mejorar la calidad de los servicios en materia de higiene de alimentos. La asesoría y su obtención tienen un costo de 20 mil pesos.

La inversión para impulsar un restaurante como este, afirma, es de “algunos millones de pesos”. Otros restauranteros expresan que abrir locales de esta magnitud requiere de no menos de cinco millones de pesos.

En cuanto a fuentes de empleos, Arellano genera unos 80 por sucursal. Su problema es “la rotación de personal. Llegan chavitos tipo roquero pero algunos con un chip diferente; esta generación necesita tener estabilidad, hasta emocional. Se les hace fácil todo; en Guanajuato hay mucho empleo y por eso, toman uno, lo dejan y agarran otro”. Añadió que esta situación es la que detiene que el negocio se expanda, sobre todo hacia el sur de la ciudad.

LO QUE VE EL PATRONATO

“Pareciera que le falta, pero realmente la zona Fast Food se arma rápidamente”, expresó Karol Rodríguez, hace algunas semanas. Dijo que una de las ventajas de estas franquicias es que todas cuentan con servicio a domicilio.

“Este va a ser el gran respaldo para los empresarios. Desde que empezó la pandemia, este fue el fuerte de los establecimientos que no podían abrir en Centros Comerciales. En la actualidad, el grueso de los ingresos es el servicio a domicilio”, afirmó la encargada del edificio gastronómico pero reconoció que conforme “la pandemia lo permita” habrá más movimiento.

Señaló que la zona donde se ubica la Feria de León “está descuidada; no hay tanta oferta de comida para quienes trabajan por aquí o para cuando hay convenciones o congresos en Poliforum. “Tradicionalmente, Poliforum y la Feria colocaban una carpita exterior para que los visitantes comieran. Eso ya no va a ser necesario; ahora con la oferta gastronómica de este edificio, van a tener posibilidades, más económicas todos estos ejecutivos que no son directivos y que buscan una opción más económica o traen viáticos más bajos e invertirán menos tiempo en comer”.

En una escala del 1 al 10, Rodríguez mencionó que el avance en la ocupación de restaurantes en el edificio, es de cinco, pues a la fecha solo opera uno; con la apertura de la Fast Food, serán ocho en solo dos espacios de una construcción que está vacía.

El edificio está construido para ocho restaurantes. Los locales se observan vacíos y aunque la responsable del área menciona que hay firmas “amarradas”, se reserva el nombre, pues no están del todo cerradas.

Expresó que el Patronato invitó a franquicias locales y “se les está dando preferencia, luego a las estatales. A las internacionales se les dejará en el último lugar porque la intención es impulsar lo local”.

Los representantes del Patronato señalan que es la situación económica que tiene detenidas las inversiones, pero entre restauranteros existe la incertidumbre sobre la realización de eventos masivos, los gastos para adecuar un enorme lugar como restaurante y cumplir con los requerimientos de las autoridades de Salud y de Turismo.

La expectativa es que sólo con los eventos que Poliforum realiza todos los días, los restaurantes del Distrito León se vean beneficiados. Desde el Patronato de la Feria se visualizan “muchos eventos. Que la explanada sea el pretexto para que los leoneses y los turistas encuentren algo más que comer, un concierto, una exposición, o ir al parque ecológico de Explora. Todo esto va a alimentar el tráfico en esta zona”, señaló Rodríguez.

“Poliforum, sin pandemia, con los eventos que tenía hubiera generado un gran tráfico y en realidad, el propio Patronato de la Feria, antes de la pandemia manejaba una serie de eventos, como los partidos de basquetbol de Las Abejas, en el Domo y en el Cefel (Centro de Espectáculos de la Feria de León), mejor conocido como el Palenque, ocurren muchas cosas”, añadió.

“Este proyecto es para todo México, para estimular el turismo en Guanajuato, pero los integrantes del Patronato quieren voltear a ver primero al empresario local”, afirmó. Sin embargo, hay franquicias nacionales que han visitado las instalaciones sin concretar contratos.