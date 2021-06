Con ocho meses de retraso abre Fast Food en Distrito León

León, Gto.- Pese a que el edificio gastronómico se promueve por parte del Patronato de la Feria y de las autoridades como un espacio que detonará la reactivación en el Distrito León, los restauranteros tienen sus dudas y prueba de ello es que con ocho meses de retraso, la fecha para echar a andar el área Fast Food tuvo recorrerse y será este lunes cuando arranque, aun cuando las obras al interior del recinto ferial continúan.

Sería el pasado 11 de junio cuando ocho establecimientos abrirían sus puertas, pero las instalaciones no estuvieron listas, no hay eventos masivos –salvo la anunciada Feria de Verano- y las inversiones millonarias de la iniciativa privada podrían estar en riesgo.

Con siete franquicias de comida rápida, el edificio gastronómico tendrá más actividad que se espera se refleje en visitantes al Distrito León Mx, ya que hasta hoy sólo opera un restaurante de hamburguesas pero todavía no hay nada que ver o disfrutar de ese espacio renovado.

En la zona Fast Food estarán marcas conocidas. Solo una es nueva en León, el PKM que es de platillos keto: comida que elimina o reduce al máximo los hidratos y apuesta por las grasas y proteínas; las otras han sido constantes en la Feria: Ciao Pizza, Baguettote, Mi Casa es tu casa, Sushi & Wok by Woki Tokee, Party Wings y El Rey del Asado.

La Fast Food es una zona de 869 metros cuadrados con capacidad para 200 comensales y 10 locales; cuenta con dos paredes de cristal y amplias puertas en cada una. Tiene aire acondicionado, techos altos y extractor para garantizar la ventilación. Tiene 50 mesas para cuatro personas cada una, de las cuales algunas se instalarán en la terraza.

Integrada en el complejo de 68 hectáreas del Distrito León, las remodeladas instalaciones de la Feria debieron estar concluidas en octubre de 2020 con motivo de Hannover, la feria de la tecnología y usadas masivamente en enero de 2021 con la fiesta de los leoneses. Sin embargo, ninguno de esos eventos se llevó a cabo y en junio la zona no es visitada como el “nuevo parque” que se ofreció.

Los trabajos de renovación consistieron en la construcción de un edificio de dos plantas que albergará únicamente restaurantes y un espacio para eventos de tipo empresarial. En el extremo superior que da para el bulevar López Mateos hay un área de 869 metros cuadrados donde se ubica la Fast Food.

En ese lugar todavía se instalan siete establecimientos que comenzarían a atender al público el viernes 11 de junio. Los espacios del resto del edificio continuarán vacíos, salvo el que ocupa el restaurante Rockstar Burger que ya tiene poco más de dos meses trabajando.

En las puertas de cristal de otros locales se anunciaban “próximamente” El Baserío y La Vaca Argentina, con una calcomanía de los logos de los patrocinadores de la Feria, en el que destaca la marca Coca Cola, que en la última edición de la Feria estuvo fuera, causando gran revuelo entre los asistentes.

LAS OBRAS CONTINÚAN

En este nuevo espacio, hasta este fin de semana hay un restaurante de hamburguesas y pastas como única opción para comer. Para ver, nada. Hoy no es atractivo para recorrer porque no hay nada que ver, nada que comprar, no hay sitios de sombra. Hay árboles de tres metros que apenas están creciendo. Es solo una amplia plancha de cemento.

El sábado por la mañana se observó a albañiles en la explanada donde a marchas forzadas se termina de colocar la segunda macro terraza de metal de dos niveles, con una techumbre. Algo parecido a La Velaria pero más pequeña y con escaleras. “Esta plaza es una buena opción, ya que la tendencia es al aire libre”, afirmó Karol Rodríguez, jefa del edificio gastronómico.

Como preparativos de la Feria de Verano ya se pusieron las casetas donde se venden los productos del refresco de cola y bancas junto a las jardineras que se ubican en las góndolas. Hasta hoy, tanto las casetas rojas de la refresquera, como las bancas se ven descuidadas. Habrá que esperar a ver si para el 2 de junio que inicia la Feria de Verano fueron pintadas.

En los días previos a la apertura del Fast Food, en la amplia Explanada, mientras se colocaban carpas para eventos de todo tipo, circulaban camiones cargados de tabiques, mismo que son colocados este fin de semana para crear jardineras en la terraza que separan a cada local donde algún día se instalarán los grandes restaurantes.

Vale decir, que el tránsito entre comensales de un lugar a otro en ese pasillo no será fluido, debido a lo angosto de la entrada, sobre todo para quienes usen silla de ruedas o lleven carriolas. Los dos elevadores ya están instalados, pero no funcionando. Si hoy va a Rockstar Burger, no hay manera de acceder en silla de ruedas.

Desde el piso superior del edificio gastronómico hay una vista panorámica hacia el bulevar López Mateos, Poliforum y el edificio del Palenque o Centro de Espectáculos de la Feria de León (Cefel). Todo en un solo color: gris. El nuevo edificio fue construido bajo el mismo concepto del Poliforum; fue diseñado por el despacho de arquitectos que diseñó Polifurm.

Sobre la explanada de la Feria, entre las cuatro denominadas góndolas, que no son sino cuatro construcciones donde se ubican los baños públicos, se instaló una fuente bailarina. La idea es que en esa zona se monten espectáculos atractivos como exposiciones artísticas, culturales –integradas al Forum Cultural- o conciertos musicales.

En ningún local del edificio, ni de la Explanada habrá locales comerciales. Si acaso, en la explanada se podrían colocar algunas islas para tomar café o helados; sin embargo, ese proyecto está en análisis.

“Todavía no está definido, ni bien aterrizado. Los mismos vendedores de la feria podrían ir viendo oportunidades; tal vez el de los algodones, en ciertos eventos”, comentó la jefa del edificio.

“Me gusta pensar que este espacio sea como un segundo Centro, sólo que sin venta de ropa, pero sí que las familias caminen, se tomen un helado, un cafecito y acá de una manera más segura”, se imagina.

Otro aspecto que se analiza es la autorización de bicicletas, patines y patinetas. “Hay que ajustar esas restricciones con las autoridades municipales. El objetivo es que sí, pero habrá de revisar los detalles y ver la parte de la seguridad para hacer como en el Forum, pero acá con ciertas limitantes”, agregó.

EXCLUSIVO PARA EMPRESARIOS

A la mitad del edificio gastronómico se construyó lo que se denomina Centro de Negocios, que es una alternativa para realizar eventos más pequeños que se efectuaban en Poliforum o en La Velaria. Antes, el Patronato de la Feria solo contaba con espacios muy grandes, como el Domo, el Cefel, La o Foro del Lago.

Hoy, el Centro de Negocios, de unos mil metros cuadrados y la explanada de la Feria pueden ser ocupados para el cierre de eventos de Poliforum. El primero es de dos plantas y está pensado para rentarlo para eventos de cocktelería, presentaciones, exposiciones pequeñas o congresos con pocos asistentes. No se ha utilizado.

La zona empresarial del edificio tiene un objetivo. “A veces los interesados requieren de lugares más pequeños que los que tiene Poliforum, o el Domo de la Feria. Nos decían quiero rentar un cuarto de superficie de La Velaria. Este nuevo espacio es para eso precisamente, como los congresos que hacen las mujeres sobre productos de cosmetología, por ejemplo”.

“Hacía falta un espacio diseñado para albergar este tipo de eventos”. Al arrendatario le conviene más en cuanto al precio. “El costo promedio está dentro del mercado”. Los precios que ofrece Poliforum son similares a los que oferta el Patronato de la Feria” y por ello, los interesados pueden optar por esta zona empresarial, por un salón de los que tiene Poliforum o por la explanada de la Feria”, indicó la responsable.

Los tres espacios: Centro de Negocios y las dos macro terrazas son exclusivamente para la realización de eventos empresariales, culturales o conciertos. No se rentan para fiestas de ningún tipo; si son de cocktelería, deben tener el giro totalmente empresarial.

ACCESO Y CONEXIÓN

Uno de los objetivos del Distrito León es la eliminación de los muros pero hoy sólo se puede pasar de Poliforum hacia el área gastronómica; si desea ir del único restaurante al Forum Cultural, debe salir y caminar por la banqueta del bulevar López Mateos, pasar por el Domo de la Feria, por el estadio León, por un hotel con su respectiva plaza y cruzar el bulevar Vasco de Quiroga para llegar. Todo por la calle, fuera del llamado Distrito León.

Si desea ir por dentro de la zona gastronómica al Forum Cultural se topará con una reja vieja pintada de verde que divide al Domo de la Feria con el estacionamiento del estadio León. Al fondo observará la casa de La Fiera, escenario de gloria y tristezas para los aficionados y un dolor de cabeza para las autoridades que ahora buscan por todos los medios, recuperarlo e integrarlo al Distrito León.

El acceso al Distrito León puede ser por Poliforum, parque Explora, estacionamiento subterráneo y por una pequeña puerta sobre el bulevar López Mateos, a un lado de las viejas y nuevas taquillas.

Esta reja se abre por las mañanas y se cierra por las noches. Si ingresa por este lado lo que se encontrará es una amplia plancha de cemento con algunos árboles jóvenes que intentan sobrevivir al implacable clima de más de 30 grados centígrados que sofocan a esta ciudad y que tendrán un respiro este fin de semana de lluvia.

NO LE PIERDEN

El proyecto del Distrito León que debió haberse utilizado por primera vez en la Hannover Messe de octubre de 2020, tuvo su retraso en la construcción, debido a la pandemia. Sin embargo, los apoyos destinados por los gobiernos municipal y del estado continuaron. De hecho, con recursos del erario de ambas entidades se ayudó al Patronato de la Feria a solventar nóminas y aguinaldos en 2020.

Por ello es que hoy, en junio de 2021, la directora del edificio gastronómico asegura que pese a que el proyecto tiene ocho meses de retraso “no se puede hablar de pérdidas, porque al final de cuentas las inversiones proyectadas por los gobiernos continuaron; los números de las proyecciones han sido constantes; lo único lento fue como avanzaba el proceso de construcción. Pero todo sigue bajo los márgenes; no ha habido un disparo del presupuesto original”.

Aunque la Hannover Messe representaba la apertura del Distrito, la Feria 2021 debió haber sido “el gran boom. Todo estaba planeado para la edición de este año… esperamos que para diciembre, todo el complejo esté al 100 por ciento de sus capacidades”, expresó la jefa del edificio gastronómico.

Si en las siguientes dos semanas no se instalan los restaurantes, ni los de comida rápida que faltan, el edificio gastronómico que es la construcción más grande perderá a función para la que fue planeado.

El gobierno del estado de Guanajuato destinó para remodelación de las instalaciones de la Feria de León 232 millones 800 mil pesos.