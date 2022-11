Repuntan contagios de influenza en el estado

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que en las últimas horas la entidad registró 22 nuevos casos de influenza, con lo cual ya suma 47 casos activos, y llamó a la población a acudir a aplicarse la vacuna, pues es un incremento en el número de casos que no se tenía en los últimos tres años.

En entrevista, el funcionario estatal refirió que hace apenas unos días había dado a conocer 25 casos confirmados en la entidad, sin embargo, en las últimas horas fueron confirmados otros 22, por lo cual buscan que no continúe elevándose el número de casos positivos, y dijo que para ello es fundamental que la ciudadanía tome sus precauciones.

Destacó que el virus que está circulando entre la población es el de AH3N2, pues esto fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública al confirmarse la detección de nuevos casos de influeza, refirió que durante la época invernal la ciudadanía debe tomar sus precauciones para no verse afectados por la enfermedad.

"Hoy me reportaron 22 casos más de influenza, se están incrementado los casos de influenza, en una sola semana ya tenemos 47 casos, apenas antier les había dicho que tenía 25 confirmados y hoy me reportan 22 más. El virus que está predominando es el AH3N2, es el virus que está circulando confirmado por el laboratorio estatal de salud pública, ahí liderado por la doctora Rosario Sánchez, es un incremento que no habíamos tenido en los últimos tres años".

Señaló que hasta la semana pasada eran pocos los casos positivos de influenza en la entidad, y agregó que es posible que durante el invierno se tengan al mismo tiempo casos de Covid e influenza, por lo cual dijo que es importante que la población esté vacunada, pues ello marcará la diferencia en tener o no casos graves de enfermedades agudas respiratorias.

Dijo que actualmente hay alrededor de un millón de vacunas disponibles, mismas que están siendo aplicadas por la Secretaría de Salud de Guanajuato, IMSS, ISSSTE, SEDENA y PEMEX, y refirió que deben ser aprovechadas por la población.

"Habíamos tenido muy pocos casos y es muy probable que tengamos al mismo tiempo casos de Covid con influenza, y lo que realmente hace la diferencia es que estén vacunados, todavía hay vacunas en los centros de salud, cerca de un millón de vacunas todavía que hay que aprovechar, también las está aplicando el IMSS, ISSSTE, SEDENA y PEMEX".